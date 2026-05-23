Капиталистическият оазис на соца, наречен Кореком

Представете си свят, в който няма молове, няма интернет, а в обикновените магазини дрехите са еднакви, техниката е дефицитна и кока-колата е лукс. За младите хора днес това звучи като антиутопия, но за техните родители и баби и дядовци това беше ежедневието през социализма преди 1989 г.

В тази сива реалност обаче съществуваха едни тайни, бляскави места, които миришеха на „Запад“. Наричаха се Кореком. Те бяха държавна верига от безмитни магазини, но в тях не можеше да се пазарува с български левове, а само с чужда валута, като долари, германски марки и френски франкове, или със специални хартиени бонове. Името им всъщност идва от френското съкращение Comptoir de Représentation Commerciale, което в превод означава Кантора за търговско представителство. Ето най-големите куриози и тайни за легендата на соца.

Музеят на забранените стоки

За децата от 80-те години разходката до витрината на Кореком беше равна на посещение в Дисниленд. Вътре се предлагаха стоки, които никъде другаде в България не можеха да бъдат открити на свободния пазар.

Най-големият култ сред най-малките бяха така наречените корекомски яйца, както българите наричаха шоколадовите яйца Kinder Surprise. Децата събираха играчките от тях като истинско съкровище, а станиоловите опаковки се изглаждаха внимателно с ръка и се пазеха с месеци.

В текстилния сектор дънките Levi's, Rifle и Wrangler бяха върхът на модата, като появата в училище или на дискотека с оригинални западни панталони автоматично носеше статус на полубог сред връстниците.

Шоколадите Toblerone, бонбоните Tic-Tac и разнообразните дъвки в лъскави опаковки също бяха истинска екзотика. Дори след като съдържанието се изяждаше, металните кутии от вносни датски бисквити или пралните кутии от безалкохолни напитки се миеха старателно и се подреждаха по секциите в хола като ценна украса.

Техниката от бъдещето също заемаше централно място. Двукасетъчните касетофони Panasonic, Sony и Sharp бяха мечта за всеки тийнейджър, въпреки че стойността им в Кореком понякога се равняваше на няколкомесечни или дори едногодишни заплати на обикновен работник.

Парадоксът: Имаш пари, но те арестуват

Най-абсурдното правило на Кореком беше свързано с валутния режим на държавата. По закон на обикновените български граждани им беше абсолютно забранено да притежават чужда валута. Ако милицията те хванеше с долари в джоба без документ, те чакаше съд и затвор.

При това положение право да пазаруват там официално имаха само чуждите туристи, дипломатите и българските специалисти, които работеха законно в чужбина, като строители в Либия или Ирак, моряци и международни шофьори. На тях държавата изплащаше част от заплатите в чужда валута или в специални хартиени бонове, издавани от БНБ.

Черната борса пред „Магура“ и „валутните“ магьосници

Този брутален забранен режим роди феномена на черната борса. Около най-известното софийско кафене „Магура“ в близост до НДК и пред самите магазини денонощно стояха така наречените чейнчаджии и магьосници.

Ако обикновен българин искаше да купи касетофон или дънки за детето си, той отиваше там, за да си купи незаконно долари на черно. Курсът беше безмилостен, тъй като докато официалният държавен курс беше под един лев за долар, на черната борса един долар се продаваше за три или четири лева. Рискът беше огромен, защото милицията можеше да те арестува в момента на сделката, а измамниците често прилагаха номера да ти пробутат сгънати вестници вместо пачки с истински пари.

Миризмата на Кореком

Ако попитате някой, който е живял през 80-те години, какво си спомня от Кореком, той неизменно ще ви отговори, че това е специфичната миризма. Поради вносния сапун, скъпите парфюми, перилните препарати и оригиналното уиски и цигари, като легендарните Kent, в тези магазини имаше специфичен аромат на лукс, който не приличаше на нищо познато в социалистическа България.

Магазините Кореком просъществуваха до пролетта на 1991 г., когато с навлизането на свободния пазар и капитализма те бяха окончателно затворени. С това си отиде и една цяла епоха, в която едно шоколадово яйце можеше да бъде най-ценният подарък на света.

