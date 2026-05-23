Ето ги най-известните абитуриенти (СНИМКИ)

Баловете започнаха - въпреки поройните дъждове и лошото време. Сред абитуриентите тази година са и децата на едни от най-известните лица у нас – наследници на попфолк звезди, телевизионни водещи, футболисти и музиканти, които вече уверено вървят по свой собствен път към успеха. Ето кои известни лица у нас тази година изпращат абитуриент и преживяват едни от най-емоционалните мигове като родители. Представи ги ladyzone.bg.

Валери Божинов-младши – син на Алисия и Валери Божинов

Валери Божинов-младши, синът на бившия футболист Валери Божинов и поп-фолк певицата Алисия, тази година е абитуриент и ще отброява от 1 до 12 по време на баловете. През септември миналата година той навърши 18 години.

Заедно с баща си вече успя да пробва няколко костюма за специалната вечер, но предстои да видим с какъв тоалет ще се появи на бала си. Младият талант следва стъпките на своя известен татко и в момента играе за Локомотив Пловдив.

Йоан Вапцаров – син на Къци Вапцаров

Синът на емблематичния водещ, шоумен и актьор Къци Вапцаров също е зрелостник тази година. Йоан Вапцаров завършва Националното музикално училище в София със специалност „Пиано“.

Малкият син на Къци е талантлив музикант, а по случай завършването той изнесе абитуриентски концерт на пиано.

Ема – дъщеря на рапъра Устата

Ема е по-голямата от двете дъщери на рапъра Иван Динев, по-известен с прозвището Устата. В края на 2025 година тя навърши пълнолетие, а сега облица красива бална рокля, за да празнува завършването на 12 клас.

Певецът сподели емоционални снимки от последния учебен ден на дъщеря си, която е част от випуск 2026 на Национална гимназия за древни езици и култури в столицата.

Марая Андонова – дъщеря на певицата Мария

Дъщерята на поп-фолк изпълнителката Мария също завършва средното си образование тази година в Англо-американското училище в столицата. Първоначалните планове на Марая Андонова е да учи в Дубай, но заради войната в Близкия изток те се променят.

Младото момиче е отправило поглед към Милано, където ще учи бизнес администрация или арт дизайн, споделя в интервю певицата през март месец тази година.

Димана - дъщеря на DJ Дамян

Дамян Савов, по-известен в артистичните среди като DJ Дамян, също преживява емоционален момент тази година, изпращайки абитуриентка. По-малката му дъщеря Димана е зрелостничка, която завършва спортно училище във Варна. Любовта към спорта се предава по кръвна линия – майка й Светла е бивша балерина, а Дамян Савов – бивш плувец.

Самата Димана се занимава активно с гимнастика. Младата дама вече пробва ефектни грим визии и предстои да видим какъв тоалет е избрала за специалната вечер на бала си.

