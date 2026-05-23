Бангаранга скандал! Гръцкият продуцент на Дара с претенции

Гръмна Бангаранга скандал с гръцкия продуцент на Дара. Илиас Кокотос не крие амбициите си. Управителят на K2ID Productions - компанията, продуцирала участието на България на "Евровизия 2026" - говори открито за сделката с БНТ, собствеността върху "Bangaranga" и напрежението след победата в интервю за YouTube канала "Казано честно всичко".

Схемата е проста: БНТ избира изпълнителя, K2ID прави всичко останало. Песента, концепцията, сценичната идея, всичко е продукт на екипа на Кокотос. В замяна компанията запазва мастъра на записа, а не Virginia Records на Саня Армутлиева, с чийто лейбъл Дара работи от години, предаде "Марица".

"Защото ние притежаваме мастъра на песента", така Кокотос отговаря на въпроса защо "Bangaranga" е регистрирана като собственост на K2ID, а не на лейбъла, изградил Дара като артист. Собствеността върху мастъра не е детайл, тя е начинът, по който компанията му възстановява инвестиция, надхвърляща значително договорената сума с националната телевизия.

Кокотос не омаловажава ролята на Армутлиева. Признава, че Дара е плод на дълга работа на Virginia Records. Но веднага разграничава двете неща: едното е артистът, другото е евровизионният проект. "Тя не пада от небето", но победата, настоява той, е дело на неговия екип.

След триумфа в Базел не закъсняват хората, потърсили своето място в историята. Кокотос коментира без излишни думи: "Всички знаят кой наистина беше продуцентът на този проект. Когато дойде успехът, всеки иска парче от него."

Той признава и вътрешните разногласия по пътя към финала. Промо-турнето и видеоклипът са решения, с които не е бил съгласен ,но ги е приел, за да не се изчерпва в спорове по всяка точка. Убеждението му е непроменено: изходът от конкурса е решен в трите минути на сцената, а не в месеците преди тях.

Човекът, превърнал тази философия в реалност, е сценичният режисьор Фредерик Бенке. Кокотос го търси лично и му поставя конкретна задача, да избегне клишето: "нито една жена с четирима танцьори". Резултатът е известен. "Ако Дара беше представена така, както в националната селекция, нямаше да спечелим", казва продуцентът, и в думите му няма съмнение.





