Култура

Прочут наш поет възпя Дара

Недялко Йорданов се вдъхнови от историческата победа на младата певица

Снимка: БГНЕС
20 май 26 | 12:29
Агенция Стандарт

Дара продължава да вдъхновява с историческата си победа на Евровизия! Големият български поет Недялко Йорданов също се включи към ефурията от триумфа, творчеството и смелостта на певицата.

Той написа специално стихотворение, посветенео на Дара, в което споделя емоциите и възхитата си към младата победителка, а неговите почитатели веднага се влюбиха в поемата.

Ето какво гласи неговият стих:

"Написано на един дъх.

ДАРА

Каква безумна надпревара!
Българийо, благодари!
Момичето със име Дара
прекрасен дар ни подари.

Във тези времена тревожни
на смърт, омрази и войни
оказа се, че са възможни
и няколко щастливи дни.

Едно усмихнато момиче
прекрачи завист и тъга.
Дали ще можем да обичаме
и утре, колкото сега?"

1 Коментара
Теодор Панайотов Илиев
преди 1 час

Браво Супер ❤👍❤️🔥

