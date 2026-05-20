Прочут наш поет възпя Дара

Дара продължава да вдъхновява с историческата си победа на Евровизия! Големият български поет Недялко Йорданов също се включи към ефурията от триумфа, творчеството и смелостта на певицата.
Той написа специално стихотворение, посветенео на Дара, в което споделя емоциите и възхитата си към младата победителка, а неговите почитатели веднага се влюбиха в поемата.
Ето какво гласи неговият стих:
"Написано на един дъх.
ДАРА
Каква безумна надпревара!
Българийо, благодари!
Момичето със име Дара
прекрасен дар ни подари.
Във тези времена тревожни
на смърт, омрази и войни
оказа се, че са възможни
и няколко щастливи дни.
Едно усмихнато момиче
прекрачи завист и тъга.
Дали ще можем да обичаме
и утре, колкото сега?"
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com