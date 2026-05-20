Прочут наш поет възпя Дара

Дара продължава да вдъхновява с историческата си победа на Евровизия! Големият български поет Недялко Йорданов също се включи към ефурията от триумфа, творчеството и смелостта на певицата.

Той написа специално стихотворение, посветенео на Дара, в което споделя емоциите и възхитата си към младата победителка, а неговите почитатели веднага се влюбиха в поемата.

Ето какво гласи неговият стих:

"Написано на един дъх.

ДАРА

Каква безумна надпревара!

Българийо, благодари!

Момичето със име Дара

прекрасен дар ни подари.

Във тези времена тревожни

на смърт, омрази и войни

оказа се, че са възможни

и няколко щастливи дни.

Едно усмихнато момиче

прекрачи завист и тъга.

Дали ще можем да обичаме

и утре, колкото сега?"

