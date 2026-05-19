Дара най-сетне разкри каква е мечтата й

Невиждан и невиждано бурен триумф взриви идеалния център на София , където хиляди българи се стекоха, за да посрещнат като истинска богиня златната ни дива Дара след историческата ѝ победа на „Евровизия“ . Площад „Княз Александър I“ буквално се пукаше по шевовете по време на мегаконцерта в нейна чест, организиран от Столична община и БНТ под наелектризиращия надслов DARA Party. В момента, в който нашенската гордост стъпи на грандиозната сцена точно в 19 часа, море от развети български трибагреници и оглушителни викове „Дара!“ разтърсиха столицата.

Огън, илюминации и 60-метров червен килим

Еуфорията достигна точка на кипене, когато по специално разпореждане на столичния кмет Васил Терзиев на площада бе разпънат кралски 60-метров червен килим. Под съпровода на невиждани светлинни илюминации и взривяващи ефекти, Дара изпя безапелационния си хит "Бангаранга", докато преминаваше бавно покрай хипнотизираната тълпа. Певицата показа огромно сърце, като не спря да прегръща плачещите от щастие фенове на първа линия, които я затрупаха с уникални подаръци и цветя.

Разтърсващи думи през сълзи: Искам да ви обединявам!

„Здравейте на всички! Много се радвам да ви видя. Изобщо не съм очаквала такова грандиозно нещо!“, обърна се развълнуваната до краен предел Дара към многохилядната публика, като призна, че това кралско посрещане означава всичко за нея. Със сълзи на очи тя сподели, че ще пази този магичен спомен до края на дните си. „Моята мечта винаги е била да обединявам хората! Благодаря ви, че сбъдвате мечтите ми!“, извика от сцената певицата, взривявайки площада за пореден път.

На крачка от абсолютния световен връх в Billboard!

Голямата бомба обаче дойде с признанието на Дара за невиждания глобален фурор на победата на песента й. Нашата гордост обяви, че "Бангаранга" буквално гази наред в световните музикални класации! В момента хитът е закован на престижното 11-о място сред най-слушаните артисти в глобалната класация на мегаплатформата Spotify и има реален, исторически шанс да щурмува американския чарт на Billboard! Дара призова армията си от фенове да продължават да споделят парчето в абсолютно всички видео и музикални платформи, за да може България официално да покори върха на световната музикална индустрия!

