Лудият световен гений, който откачи по българската си муза

„Всеки сутрин, когато се събудя, изпитвам едно и също върховно удоволствие – това да бъда Салвадор Дали!“, обичаше да повтаря мустакатият гений на сюрреализма. Мразен от критиците заради комерсиалността си и боготворен от милиони заради неземния си талант, Дали превърна собствения си живот в най-мащабното произведение на изкуството. Малцина обаче знаят, че зад маската на ексцентричния луд, който се разхождаше по улиците на Париж с мравкояд на каишка, се криеше дълбоко уплашен човек, раздиран от фобии, сексуални комплекси и странни обсесии.

Проклятието на мъртвия брат и течащите часовници

Салвадор Дали се ражда в Каталуния през 1904 г., точно девет месеца след смъртта на първородния си брат, който също се казвал Салвадор. Това оставя тежък психологически отпечатък върху него – родителите му постоянно го сравнявали с мъртвото дете, което кара бъдещия художник да прави все по-скандални прояви, за да докаже, че е жив и уникален.

Неговият абсолютен шедьовър – „Постоянството на паметта“, се ражда не след тежка халюцинация, а след съвсем прозаична случка. Докато чака съпругата си една вечер, Дали се вглежда в парче френско сирене „Камамбер“, което се разтичало на жегата. На секундата в главата му изплува философската концепция за времето, което се разпада, и той я пренася на платното за броени часове.

Любовите на гения

Личният живот на испанския ексцентрик е плетеница от сексуални комплекси, воайорство и шокиращи връзки. Голямата драма в младостта му е споделеното, но платонично увлечение по великия поет Федерико Гарсия Лорка, чиято трагична смърт белязва художника за цял живот. Всичко се преобръща през 1929 г., когато Дали среща Гала – тогава съпруга на поета Пол Елюар. Тя става негова майка, любовница, мениджър и божество. Дали е обсебен от нея, въпреки че връзката им е предимно духовна и воайорска поради паническия му страх от интимност.

В по-късните години в живота му нахлува транссексуалната муза Аманда Лиър – екзотичен модел, с която художникът споделя купони, пътувания и духовна близост в продължение на 15 години, създавайки перфектния любовен триъгълник под благосклонния поглед на застаряващата Гала. Любопитен факт е, че в обкръжението на Дали влиза и една изключително красива българка – художничката и модел Светлана (Лана) Бъчварова. Тя става част от бохемския кръг на гения в Париж и Ню Йорк, улавяйки духа на неговите златни години в екстравагантни фотосесии и арт партита. Той страстно я желае, но тя остава недостъпна за неговите бесове.

Богатството

Заради ненаситния му апетит за пари,бащата на сюрреализма Андре Бретон му измисля обидния анаграм „Avida Dollars“ (Жаден за долари). Дали не се обижда, а напротив – започва да прави реклами на шоколад, проектира логото на прочутите близалки Chupa Chups и продава празни бели листове със собствения си подпис за по 10 долара парчето, върху които по-късно фалшификатори печатат графики.

Дали умира през 1989 г. на 84-годишна възраст, оставяйки огромно богатство и десетки загадки. По негово изрично желание той е погребан в криптата на собствения си театър-музей във Фигерес, така че посетителите буквално да вървят над гроба му – последен, вечен триумф на неговия ексцентризъм.

Разтопеното време и слоновете на кокили

Творчеството на Дали е визуален превод на човешкото подсъзнание и сънища, родило едни от най-разпознаваемите образи в световната култура. Безспорният му триумф е „Постоянството на паметта“ (1931) с емблематичните течащи часовници, която днес е перла в колекцията на Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк.

Друг стряскащ шедьовър е „Изкушението на Свети Антоний“ (1946), изобразяващ прочутите слонове с паякообразни крака, който се намира в Кралските музеи за изящни изкуства в Брюксел. Най-мащабното преживяване обаче предлага неговият зловещ и величествен Театър-музей във Фигерес, Испания – най-големият сюрреалистичен обект в света, създаден от самия Дали, където се съхраняват платна като „Призрака на сексуалната привлекателност“ и където почива самото тяло на твореца. Силна колекция от негови платна, включително „Откриването на Америка от Христофор Колумб“, може да бъде видяна и в Музея на Салвадор Дали в Сейнт Питърсбърг, Флорида.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com