Георги Господинов: Ще прочетем ли днес несбъднатото вчера

Ключовата стихосбирка на Георги Господинов от зимата на 1996-а „Черешата на един народ“ с незабравимото оформление на Яна Левиева излиза в специално издание 30 години по-късно. Определяна като едно от литературните събития на 90-те, книгата е забелязана от критици и читатели още при самото си публикуване. Печели Наградата на Сдружение на българските писатели за най-добра стихосбирка на годината. Стихотворенията „Черешата на един народ“, „За леката душа“, „Образование свише“, „Роден на 7 януари“, „Жената на август“, „За чакъла на земята“, „Тайните вечéри на езика“ отдавна са намерили място в сърцата на няколко поколения читатели. В настоящото издание са включени първите рецензии и анализи на стихосбирката от Светлозар Игов, Албена Хранова, Бойко Пенчев, Биляна Курташева и Пламен Антов. Стихосбирката излиза със специален предговор от автора.

Ето какво споделя Георги Господинов:

„Бях на 28, когато излезе „Черешата на един народ“, най-напред в „Свободно поетическо общество“ в края на 1996-а, една от най-мизерните години. (Всички следващи издания бяха в „Жанет 45“.) Едни от най-вдълбочените прочити получих тогава тъкмо за тази книга. Така четяха 90-те. Можете да ги видите в края на книгата. Всеки от тях, започвайки с този на проф. Светлозар Игов, поставяше книгата в контекста на българската история и литература, размишляваше за несбъднатото като категория, добавяше смисъл и нови нива на четене. Разбира се, тогава дойдоха и първите омрази, политически най-вече, обвинения в безродничество и прочие, но и тях професор Игов вече ги беше предвидил в рецензията си.

Трийсет години по-късно всичко изглежда друго, светът от вчера си е отишъл. Което е било мечта през 90-те, е станало спомен, често спомен за неслучило се. Дошли са нови хора, родени след излизането на тази книга, и тяхното четене ще е особено интересно. Може би смисълът е в това да прочетем днес „несбъднатото вчера“. Да се прочетат взаимно кипенето на 90-те и тихото отчаяние на днешното, май трето, десетилетие на века.

90-те бяха вероятно последното възможно време за тази мрежа от смисли и жужащи гласове, които се преплитат, допълват, правят бързи дъги помежду си. Признавам, че това днес особено ми липсва. В онзи контекст излезе „Черешата на един народ“ и веднага ще кажа, че тя дължи много на онази среда, беше единствено възможна тогава. И искам тук да благодаря на всички поотделно и заедно, с които бяхме в непрекъснато общение. Разпадите дойдоха по-късно.

Но дали всъщност „Черешата“ днес не се разлиства съвсем навреме? Тежкото българско безпътие в края на 1996-а, когато излезе тази книга, и усещането за катастрофа днес (в града и в света) не са лишени от връзка, явяват се част от едно пълзящо отчаяние и изгубване на смисъла. И писаното тогава прави странни включвания в новините на днешното. А иначе, по ирония на историята, точно през настоящата 2026-а ще гърмят черешовите топчета на едно юбилейно честване на Априлското въстание. Но както твърди едноименното стихотворение, „И тази година, дядовото,/ няма да има априлско въстание“. И тази година, види се отсега, несбъднатото българско ще расте и ще трупа исторически дефицити за нашите деца.“

Новото специално издание е в памет и на Яна Левиева, която прави корицата и „усилва гласните в нея“. „Това беше началото на общата ни работа, продължила през всичките ми книги, докато тя си отиде. Памет за още двама човека, които поддържаха смисъла в българското литературно поле и също са част от тази книга с текстовете си – Светлозар Игов и Албена Хранова. Българската литература отдавна е и небесно отвъдна, така че разговорът продължава.“, допълва Георги Господинов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com