Георги Господинов: Ще прочетем ли днес несбъднатото вчера
30 години по-късно отново излезе „Черешата на един народ“
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30 години по-късно отново излезе „Черешата на един народ“
Ириней Константинов, Деян Донков, Велислав Павлов и Дарин Ангелов четат „Призоваване на поезията“ на 11 май
Яворов е редактор на първата й стихосбирка, тя го признава за най-добрия си учител
Новинарят издава първата си стихосбирка
Невронната мрежа на Google вече може да влиза и в ролята на поет. Изкуственият интелект на компанията е изучил 11 хил. книги, за да бъде "вдъхновен" д...
Никога не е късно да станеш...автор на книга. „Пътеки" е стихосбирка, издадена след години писане на стихотворения, които са над 80. В поетичната кни...
Поетът Ивайло Диманов се завърна в София след успешно турне из Европа и призна, че е направил невероятно откритие от мястото на събитието. Оказва се,...
Сборникът от стихове на Константин Икономов „Часовник от пясък" бе представен пред любители на мерената реч в курорта Банско. Творбата е вдъхновена от...
"Лириката на Нина Ненчева е усвоила урока на Маларме, че поезия не се прави с чувства, а с думи", казва проф. Светлозар Игов за третата стихосбирка на...
Илиян остана дълго след премиерата в София, за да уважи с посвещение всички желаещи
/мнението на един обикновен читател/ Явление, не защото е блестящ поет, а защото литературното му четене успя да събере в мъгливата софийска вечер на...
София. Момичета (и момчета, които не се срамуват да си признаят, че им харесва), ето, че моментът дойде - ИК "Жанет 45", Августин Господинов а.к.а. Le...
Благоевград. Поетът Борислав Владиков ще отбележи с концерт 80-ия си рожден ден на голямата сцена на Драматичен театър „Никола Вапцаров" – Благоевгра...
Стиховете му отлежават 10 години, преди да ги издаде в книжка Със сигурност из света могат да се намерят главни готвачи, които имат страст по изящнот...
Шеф Пеньо Иванов събра приятели, масони и ценители на изящното слово, пред които представи преди вечер стихосбирката си "Любов една". Тя е първата от...
Корабокрушението е ежедневие на епохата ни