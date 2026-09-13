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Поет става на 80 г. с концерт

Поет става на 80 г. с концерт

Благоевград. Поетът Борислав Владиков ще отбележи с концерт 80-ия си рожден ден на голямата сцена на Драматичен театър „Никола Вапцаров" – Благоевгра...

22 май | 8:03
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