Мирела Иванова се изповядва в книгата на живота си

„Призоваване на поезията“, новата стихосбирка на Мирела Иванова със знака „Хермес“, е изградена от мастило, хартия и големи късове от душата й. Антологията е превратна в творчеството ѝ, защото не само обобщава всичко досега, но разкрива и бъдещето на поетесата. „Често съм разказвала как на 14, на ничията земя на юношеството, несигурна, недонаправена, неясна на самата себе си, седнала самотна и сама в парк, за първи път проумях, че мога да призова поезията. Единствено думите можеха да ми се притекат на помощ, да изразят тръпната ми тъга, невинното ми, но разтърсващо страдание, единствено и само думите! Оттогава насетне поезията се явява като спасяващо озарение във всеки болезнен промеждутък насред голямото всекидневно всекидневие, осветява със смисъл механиката на непрекъснатото справяне, придържа ме изправена, съхранява силата и хоризонтите ми.“, споделя Мирела Иванова, която е разделила антологията на няколко цикъла като всеки е обобщаващ отделен „сезон“ от живота й и може да бъде четен като отделна книга.

Премиерата на „Призоваване на поезията“ е навръх рождения ден на Мирела Иванова – знаковата дата 11 май, на която православната църква празнува деня на Светите братя Кирил и Методий, равноапостоли и просветители. Стихове от новата книга в книжарницата на Умберто Еко ще четат Ириней Константинов, Деян Донков, Велислав Павлов и Дарин Ангелов.

Мирела Иванова е автор на девет поетични книги, най-известните сред които са „Самотна игра“, „Памет за подробности“, „Разглобяване на играчките“, „Еклектики“, „Любовите ни“, „Седем“. Издава два сборника с разкази - „Бавно“ и „Всички разкази са за теб“, два тома с публицистика. Носител е на национални и международни награди за поезия, драматург е в Народния театър, на чиито камерни сцени с успех се играят пиесите ѝ „О, ти, която и да си…“ и „Бележките под линия“.

