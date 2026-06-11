Огромно признание за Йорданка Христова

Огромно признание за една от легендите на българската естрада. Йорданка Христова получи официално званието "Почетен гражданин на Царево" по време на 35-ото заседание на Общинския съвет в града.

Отличието е присъдено на изпълнителката още в края на 2025 година по време на тържествената сесия за празника на града – Никулден, но тогава тя не успя да присъства на церемонията. Плакетът и документите за почетното звание бяха връчени от кмета на общината Марин Киров като признание за приноса на певицата към българската култура и дългогодишната ѝ свързаност с региона.

В рамките на заседанието Марин Киров благодари на Йорданка Христова от името на местната общност и подчерта значението на нейното творчество и присъствие в обществения живот на Царево, предаде БНР.

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