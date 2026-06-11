Ново число от НОИ удря директно бъдещите пенсии

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви новите данни за средния осигурителен доход - показател, който има пряко значение за хората, на които тепърва се отпускат пенсии. За април 2026 г. средният осигурителен доход за страната е 1034,85 евро. Средномесечният осигурителен доход за периода от 1 май 2025 г. до 30 април 2026 г. е 983,28 евро.

Именно тази сума ще се използва при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г. по чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

На пръв поглед това изглежда като суха статистика, но всъщност е едно от числата, които влизат в сърцето на пенсионната формула. НОИ посочва, че размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, както и на останалите пенсии, свързани с трудова дейност, се изчислява въз основа на няколко компонента, сред които най-важни са осигурителният стаж и осигурителният доход. Според обяснението на института средномесечният осигурителен доход за страната за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията е първият елемент във формулата СОД(12м) х ИК х ОСтаж х процент.

Точно затова обявените 983,28 евро не са просто отчет за доходите в икономиката. Те са базата, върху която се стъпва при определяне на дохода, от който се изчислява новата пенсия. По правилата на НОИ този средномесечен осигурителен доход се умножава по индивидуалния коефициент на конкретния човек, а така се получава доходът, от който вече се смята самата пенсия.

Индивидуалният коефициент показва как личният осигурителен доход на човека се е движил спрямо средния за страната. Ако през годините човек е бил осигуряван върху доходи над средните, коефициентът му е по-висок; ако доходите са били под средните, коефициентът е по-нисък. НОИ уточнява, че за пенсии, отпуснати след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява на базата на месечни съотношения между личния осигурителен доход и средния осигурителен доход за страната за същия месец.

Това означава, че средният осигурителен доход работи в две посоки. От една страна, 12-месечната му стойност участва като база за размера на новоотпуснатите пенсии. От друга, месечните му стойности се използват при изчисляване на индивидуалния коефициент, който показва личния принос на осигурения човек спрямо общото равнище на доходите в страната.

Колкото по-висок е средномесечният осигурителен доход за 12-те месеца преди отпускането на пенсията, толкова по-висока е базата, върху която се прилага индивидуалният коефициент и тежестта на стажа. Това не означава автоматично еднакво увеличение за всички нови пенсионери, защото крайният размер зависи и от личния осигурителен доход, продължителността на стажа, категорията труд и приложимите законови проценти. Но показателят е решаващ, защото задава отправната стойност за изчислението.

НОИ обяснява, че размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя чрез дохода, от който се изчислява пенсията, умножен по процент за всяка година осигурителен стаж. За осигурителен стаж без превръщане тежестта е 1,35 за всяка година и съответната пропорционална част за месеците, а при определени случаи се прилага различна тежест.

Затова за хората, които се пенсионират през май, съобщението на НОИ е особено важно. Техните пенсии ще бъдат смятани със средномесечния осигурителен доход от 983,28 евро за периода от май 2025 г. до април 2026 г. Този показател ще се комбинира с личния им коефициент и стажа им, за да се определи реалният размер на пенсията.

Практически това е месечният момент, в който движението на заплатите и осигурителните доходи в страната се пренася в пенсионната система. Когато доходите растат, средният осигурителен доход също се повишава и това влияе върху новите пенсии. Когато обаче човек е бил осигуряван дълго време върху ниски доходи или непълни суми, по-високата средна база сама по себе си не може да компенсира слабия индивидуален коефициент.

Електронната услуга на НОИ за прогнозна пенсия също показва колко важен е този показател. Институтът посочва, че при изчисляването на прогнозния индивидуален коефициент се използват наличните данни за осигурителния доход на лицето от 1 януари 2000 г. до последния месец с обявен от НОИ среден осигурителен доход за страната. Това означава, че всяко ново месечно число влиза в системата, по която човек може да види ориентировъчно бъдещия си пенсионен резултат.

В този смисъл априлските данни не са просто административно съобщение, а част от голямата сметка за доходите след пенсиониране. Те показват как официално отчетените осигурителни доходи се превръщат в база за бъдещи плащания и защо осигуряването върху реалния доход има значение години преди човек да подаде заявление за пенсия.

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