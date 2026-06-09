Рокада: Кабинетът сменя ключови шефове

Големи персонални промени в управлението на сектора за сигурност и финансовата сфера на страната се подготвят за редовното правителствено заседание тази седмица. Кабинетът на Румен Радев ще одобри нови ръководители на две от най-невралгичните и ключови структури в държавата — Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Националната агенция за приходите (НАП). Това става ясно от официалния предварителен дневен ред, разпространен от пресслужбата на Министерския съвет.

Нов избор за разузнаването през парламента

Смяната в ДАР е заложена като първа точка в графика на министрите. Кабинетът ще гласува и ще внесе официално предложение до Народното събрание за назначаването на нов председател на външното ни разузнаване. Името на бъдещия титуляр все още се пази в тайна и не е обявено публично, въпреки че сформирането на сегашното правителство беше съпътствано от задълбочени анализи на ключови фигури в сектора още през месец май.

В момента начело на ДАР е Антоан Гечев. Той заема поста от 2021 година, когато беше назначен от служебния кабинет на Стефан Янев, а законовият му петгодишен мандат изтича в рамките на настоящата година. Самата процедура по избор вече е различна — съгласно новите правила, приети от предишния парламент, ръководителят на разузнавателната агенция се избира директно от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, което превръща рокадата в казус с голяма политическа тежест.

Нова смяна на върха в данъчната агенция

Паралелно с промените в спецслужбите, дневният ред на изпълнителната власт предвижда и поредно пренареждане във финансовия сектор на държавата. По информация на вестник „24 часа“ предстои да бъде сменен изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова.

Нейното освобождаване идва сравнително скоро след заемането на поста. Тя беше назначена начело на приходната агенция съвсем наскоро — през март тази година, с решение на тогавашното служебно правителство с премиер Андрей Гюров. Предстоящото заседание в сряда ще очертае новата управленска линия на правителството както по отношение на събираемостта на данъците, така и в сферата на националната сигурност.

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