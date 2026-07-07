Рокада в Министерския съвет, назначиха известна личност

Бившият председател на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет, съобщи Нова телевизия, позовавайки се на свои източници. Така дългогодишната фигура в изборната администрация влиза в ключова позиция в правителството.

Нейкова оглавяваше ЦИК в един от най-напрегнатите периоди за изборния процес у нас, белязан от машинното гласуване, поредица от предсрочни вотове и силни политически спорове около организацията на изборите.

Камелия Нейкова има дълъг институционален път. В периода 2008 - 2009 г. е заместник-министър на отбраната в правителството на Сергей Станишев. През 2009 г. става член на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители и на комисията за избиране на членове на Европейския парламент от България.

След това работи в приходната администрация. В периода 2010 - 2012 г. е началник на отдел „Принудително изпълнение“ в ТД на НАП - София, а по-късно е сътрудник към правната комисия на Народното събрание.

Нейкова е сред експертите, участвали в работата на временната парламентарна комисия за изработване на Изборния кодекс още в началния етап на кодифицирането на изборното законодателство. От 2014 г. тя неизменно е член на ЦИК, като междувременно е и говорител на комисията. За член на ЦИК е предложена от Сергей Станишев и група народни представители от БСП.

В биографията й има и политически епизод. В периода 2012 - 2022 г. Нейкова е заместник-председател на партия „Нова алтернатива“, оглавявана от бившия министър на отбраната Николай Цонев. Тя се кандидатира за народен представител от Русе на парламентарните избори през 2013 г. от същата партия.

През май 2021 г. Нейкова е кандидат за член на ЦИК от „Има такъв народ“. След консултации и по предложение на Мая Манолова тя е избрана за председател на комисията.

Новото й назначение я поставя в центъра на административната работа на Министерския съвет. Постът главен секретар е ключов за координацията в правителствената администрация и за движението на основни решения, документи и процедури в изпълнителната власт.

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