Радев събира „Литаско“ и „Лукойл“, спешна среща при премиера

Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководствата на „Литаско“ и „Лукойл“ днес, 30 юни, от 13 часа, съобщават от правителствената пресслужба.

Разговорът ще се състои в Министерския съвет. В него ще участват и двама вицепремиери - министърът на финансите Гълъб Донев и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Срещата поставя на една маса представители на изпълнителната власт и ръководството на две ключови компании, свързани с енергийния сектор. От страна на кабинета участието на финансовия и икономическия вицепремиер показва, че разговорът ще бъде воден на високо управленско равнище.

Към момента са обявени часът, мястото и участниците в срещата. Очаква се след нея да стане ясно какви теми са били обсъдени между правителството, „Литаско“ и „Лукойл“.

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