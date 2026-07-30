Иво Христов: За да съхраним курса към нормализация, Йотова трябва да спечели

„Най-сетне има бюджет, доходите са гарантирани, а държавата вече връща контрола върху публичните пари.“ С това силно послание вицепремиерът Иво Христов защити курса на правителството и заяви, че кабинетът няма да отстъпва пред натиска на опозицията. Той представи Илияна Йотова като гаранция за предвидимост, защити решенията за Безмер и „Лукойл“ и обяви туризма за следващия голям шанс на страната.

Йотова като гаранция за стабилния курс

„За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова - предвидим, надежден и доказан политик“, заяви Христов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Той определи предстоящия президентски вот като непредвидим и призова избирателите на „Прогресивна България“ да бъдат напълно мобилизирани. Според него политическата десница все още разполага със значителен ресурс и се готви да влезе в изборите със заявка за победа.

Христов приветства ранното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. По думите му това е решение на политик, който е готов месеци наред да бъде под лупата на общественото внимание и няма причини да се крие от критични въпроси.

Вицепремиерът заяви, че разполага с предварителна информация за обсъжданите кандидати за вицепрезидент, но отказа да назове конкретно име. Той подчерта, че единствено Йотова има правото да направи окончателния избор и в момента провежда разговори с потенциални партньори.

Бюджетът прекрати седем месеца на несигурност

Христов подкрепи решението на президента да не налага вето върху държавния бюджет за 2026 г. и определи приемането му като решаваща крачка към връщането на нормалността. „Седем месеца живяхме без бюджет заради политическата криза, в която ни хвърлиха партиите от сглобката. Най-сетне има бюджет“, заяви той.

Вицепремиерът изрази увереност, че заложените приходи могат дори да бъдат преизпълнени до края на годината. Според него държавният глава е използвал правомощията си отговорно, защото президентът трябва да бъде коректив, когато това е необходимо, а не самоцелен противник на всяко решение на изпълнителната власт.

Парламентът прие окончателно бюджета на 24 юли. В него е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а максималният нов държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 млрд. евро.

Христов заяви, че правителството е заварило практически празна хазна, но въпреки това е гарантирало доходите и социалните плащания. Той отправи изключително остра критика към предишните управляващи, които по думите му са консумирали авансово финансовите възможности на държавата в името на ускореното приемане на еврото.

„Бихме могли като опозицията да задлъжняваме до безкрай. А те се държат като наркоман, който е плячкосал дома и след това пита родителите си защо са се разорили“, заяви вицепремиерът.

Той представи настоящия кабинет като властта, която е принудена едновременно да плаща натрупаните сметки и да запази доходите на хората, без да прекъсва работата на държавата.

Правителствената програма вече работи

Според Христов кабинетът ще представи официално управленската си програма съвсем скоро, но важна част от нея вече се изпълнява. „Ние сме готови и вече прилагаме управленската програма“, подчерта той.

Като доказателство вицепремиерът посочи системата СИГМА, която събира и анализира данни за обществените поръчки. Платформата позволява на гражданите да проследяват как държавните институции и общините харчат публични средства, кои компании получават договори и дали при процедурите е имало реална конкуренция.

Системата обхваща около 193 000 договора и обособени позиции за периода от 2020 до 2026 г. на обща стойност над 51 млрд. евро. Предвижда се следващите ѝ версии да откриват свързани лица, фаворизирани фирми и цени, които значително надхвърлят пазарните. „СИГМА вече функционира. Държавата вече има бюджет. Това са неща, които се случиха независимо от целия вой на опозицията“, заяви Христов.

Според него правителството демонстрира, че може да извършва промени, вместо да чака окончателното публикуване на програмни документи и политически декларации.

Безмер е въпрос на сигурност и международно доверие

Вицепремиерът защити и решението за временно разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза Безмер. Той свърза темата с необходимостта България да гарантира доставките на горива и да запази предвидимото си поведение спрямо съюзниците.

Христов посочи, че над рафинерията на „Лукойл“ продължава да стои въпросът със санкциите, чието временно изключение позволява на предприятието да функционира. Той отрече да става дума за нова тайна сделка, но подчерта, че България има двустранни ангажименти, които не може произволно да нарушава.

„Ако не си предвидима страна, губиш международен авторитет и изпадаш от всякакви конфигурации. Ние трябва да можем да разчитаме на нашите съюзници, както и те трябва да могат да разчитат на нас“, заяви Христов.

Той добави, че неизпълнението на международен договор може да доведе и до финансови неустойки. Вицепремиерът не посочи конкретни суми, но беше категоричен, че никоя отговорна партия не би изложила България на риск да остане без горива, икономиката да спре и обществото да се изправи пред тежка криза.

България има шанс, който не бива да пропуска

Като вицепремиер с отговорности в туризма Христов представи България като добре позната и изключително разнообразна дестинация. „Предлагаме от всичко по много. Имаме Черноморието, ски курортите и историческия туризъм, защото сме древна цивилизация. Имаме кулинарен и винен туризъм. България има какво да предложи“, заяви той.

Христов отхвърли внушенията, че българското Черноморие е по-мръсно от останалите морски туристически райони. Според него климатичните промени дори могат да дадат ново предимство на страната, защото екстремните горещини около Средиземноморието принуждават част от туристите да търсят по-прохладни места.

Вицепремиерът разказа, че високопоставени турски партньори са му споделили за хора, които продават имотите си в Анталия заради все по-тежките летни жеги. „Ние имаме своите шансове и ще ги оползотворим“, заяви Христов.

Той посочи домакинството на „Евровизия“ през 2027 г. като възможност България да попадне във фокуса на световните медии и да представи културата, природата и туристическите си райони пред огромна международна публика. Правителството вече създаде организационен комитет за подготовката на конкурса, а Христов и преди е определял събитието като „ракета-носител“ за българския туризъм.

Посланието на вицепремиера беше ясно - кабинетът вижда управлението не като временно овладяване на криза, а като начало на дългосрочно връщане на реда. Бюджетът вече е приет, доходите са защитени, публичните разходи попадат под нов контрол, а България запазва предвидимостта си пред партньорите. Според Христов следващата голяма задача е този курс да бъде продължен и след президентските избори.