Радев обясни съдбата на подарения от Ердоган револвер

Персонално гравираният револвер, който премиерът Румен Радев е получил като протоколен подарък на срещата на върха на НАТО в Анкара от президента Ердоган, е внесен в България при спазване на всички законови изисквания. Това заяви министър-председателят по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

Оръжието не остава лична собственост на Радев, а принадлежи на Министерския съвет. Единствената възможност то да бъде запазено в действащ вид е да бъде изложено в музея на МВР.

Гаджев поиска разяснение дали револверът е внесен в съответствие със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, митническите правила и изискванията за противодействие на корупцията.

„По време на срещата на върха на НАТО в Анкара на ръководителите на делегациите бяха връчени индивидуални протоколни подаръци - прекрасен револвер с гравирано върху цевта име на всеки от нас“, обясни Радев.

По думите му за вноса на оръжието са издадени всички необходими разрешителни и са изпълнени приложимите законови процедури. Премиерът уточни, че подаръкът не попада сред имуществото, което трябва да бъде декларирано от него като лично притежание.

Етичният кодекс за държавните служители в изпълнителната власт обаче предвижда подобни протоколни подаръци да стават собственост на съответната институция. В този случай револверът принадлежи на Министерския съвет.

Радев посочи, че за да бъде прибран в склада на правителството, пистолетът трябва първо да бъде приведен в трайно негодно за употреба състояние. Другата възможност е да бъде предаден на музея на МВР, където може да бъде изложен като експонат, без да бъде обезвреждан.