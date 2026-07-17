Политика

Радев обясни съдбата на подарения от Ердоган револвер

Протоколният дар от срещата на НАТО става собственост на Министерския съвет

Радев обясни съдбата на подарения от Ердоган револвер
17 юли 26 | 9:53
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Иван Ангелов

Персонално гравираният револвер, който премиерът Румен Радев е получил като протоколен подарък на срещата на върха на НАТО в Анкара от президента Ердоган, е внесен в България при спазване на всички законови изисквания. Това заяви министър-председателят по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

Оръжието не остава лична собственост на Радев, а принадлежи на Министерския съвет. Единствената възможност то да бъде запазено в действащ вид е да бъде изложено в музея на МВР.

Гаджев поиска разяснение дали револверът е внесен в съответствие със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, митническите правила и изискванията за противодействие на корупцията.

„По време на срещата на върха на НАТО в Анкара на ръководителите на делегациите бяха връчени индивидуални протоколни подаръци - прекрасен револвер с гравирано върху цевта име на всеки от нас“, обясни Радев.

По думите му за вноса на оръжието са издадени всички необходими разрешителни и са изпълнени приложимите законови процедури. Премиерът уточни, че подаръкът не попада сред имуществото, което трябва да бъде декларирано от него като лично притежание.

Етичният кодекс за държавните служители в изпълнителната власт обаче предвижда подобни протоколни подаръци да стават собственост на съответната институция. В този случай револверът принадлежи на Министерския съвет.

Радев посочи, че за да бъде прибран в склада на правителството, пистолетът трябва първо да бъде приведен в трайно негодно за употреба състояние. Другата възможност е да бъде предаден на музея на МВР, където може да бъде изложен като експонат, без да бъде обезвреждан.

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Автор Иван Ангелов

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