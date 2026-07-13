Румен Радев отива в Париж за парада на Макрон

Премиерът Румен Радев заминава за Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон за честванията на националния празник на Франция. На 14 юли той ще присъства на традиционния военен парад на площад „Конкорд“, в който ще участват и български гвардейци.

Тази вечер министър-председателят ще бъде сред гостите на официалния прием за държавни и правителствени ръководители в Елисейския дворец. В българската делегация са включени още вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова, уточняват от пресслужбата на кабинета.

Това няма да бъде първата поява на български гвардейци в центъра на Париж за 14 юли. През 2022 г. представително формирование на Националната гвардейска част поведе пешия марш по булевард „Шанз-Елизе“ от Триумфалната арка до площад „Конкорд“.

Военният парад е централната част от тържествата за националния празник на Франция. По традиция формированията преминават по „Шанз-Елизе“, а церемонията завършва пред официалните трибуни на площад „Конкорд“.

Посещението поставя Румен Радев сред държавните и правителствените ръководители, поканени от Макрон за официалните прояви в Париж. Програмата започва с приема в Елисейския дворец и продължава на следващия ден с военната церемония и участието на българското представително формирование.

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