След жестоката критика на Радев! Прокуратурата с извънреден ход

И.Ф. главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на изпратеното по компетентност от Софийската градска прокуратура на Окръжната прокуратура в Бургас досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“-Бургас. Това ще стори Върховната касационна прокуратура.

Така ръководителят на държавното обвинение отговори на критиките на премиера Румен Радев, че прокуратурата пречи на усилията на МВР да отговори на обществените очаквания за справедливост и възмездие за грабежа.

При установяване на нарушения временно изпълняващият функциите на главен прокурор ще упражни в пълен обем предоставените му от закона правомощия за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния магистрат и/или административен ръководител, посочват от ПРБ.

И допълват, че Стефанова вече недвусмислено показа, че при наличие на законови основания няма да се поколебае да инициира реализирането на най-тежката дисциплинарна отговорност спрямо всеки магистрат, чието поведение е несъвместимо с изискванията на закона и професионалната етика.

Настоящото ръководство на Прокуратурата на Република България не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие и намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки.

Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно въз основа на събраните по делото доказателства, закона и вътрешното си убеждение и носи отговорност за своите действия и решения, изтъкват още от държавното обвинение.

"Не са налице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийска градска прокуратура (СГП), включително за престъпления, осъществени от лица, ползващи се с конституционно установен имунитет или такива на територията на град София". Това заявяват в позиция от прокуратурата след изявлението на премиера Румен Радев по-рано днес, свързано с делото за злоупотребите във ВиК - Бургас.

Досъдебното производство, свързано с дейността на „ВиК Бургас“, е изпратено на 16 юли на Окръжна прокуратура - Бургас, след като Софийска градска прокуратурата (СГП) не е установила данни за престъпления от нейната компетентност, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

"Прокуратурата спира разплитането на голямата политическа корупция". Това обвинение отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Според Радев колкото повече МВР прави разкрития и работи, толкова повече българската прокуратура прави обратното - възпрепятства неговата работа.

„Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа“, бяха думите на министър-председателя Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Като пример Радев посочи арестите във ВиК - Бургас, където беше задържан изпълнителният директор и няколко служители.

"Имаше интересни признания, говорим за стотици милиони левове, изтичали към партийни каси и национално известни фигури. Това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. МВР правилно отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените има и лица с имунитет, и тук започват проблемите", каза премиерът.