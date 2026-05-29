Все по-малко взломни кражби в София, но прокуратурата настоява за още превенция

Взломните кражби в София намаляват трета поредна година, а разкриваемостта им вече надхвърля 50 на сто, показват данните от отчетния доклад на Софийската районна прокуратура за 2025 г. Регистрираните случаи са 1102 през 2025 г. при 1163 през 2024 г. и 1385 през 2023 г., което очертава устойчива низходяща тенденция.

Според прокуратурата положителният резултат върви заедно със значително повишаване на разкриваемостта - с 10 процента спрямо предходни години. Именно на този фон днес беше даден старт на Националната кампания за превенция на домовите кражби, която се провежда за втора година.

Кражбите намаляват, разкриваемостта расте

Говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова заяви при откриването на кампанията, че тенденцията при взломните и домовите кражби е положителна и устойчива. По думите й особено важно е, че спадът в броя на тези престъпления е съпроводен с по-добра работа по тяхното разкриване.

Стефанова обясни, че подобрението се дължи на доброто взаимодействие между прокуратурата, органите на МВР и всички компетентни институции. Така намаляването на престъпленията не се разглежда само като статистика, а като резултат от по-съгласувани действия между службите.

Превенцията започва преди престъплението

„В прокуратурата кражбите стигат, когато вече са извършени и вярваме, че подобен вид превенция ще доведе до още по-добри резултати - спад на този вид престъпления“, каза Александра Стефанова.

Посланието на кампанията е, че борбата с домовите кражби не започва в съдебната зала, а много по-рано - с информираност, по-добра защита на жилищата и реална оценка на риска. Затова акцентът пада върху практическите мерки, които гражданите могат да предприемат, за да намалят вероятността домовете им да станат мишена.

Институции и ключари в обща кампания

Националната кампания за превенция на домовите кражби беше открита днес, 29 май 2026 г., и се организира от Националния съюз на ключарите в България. Тя се подкрепя от Софийската районна прокуратура, Главна дирекция „Национална полиция“, СДВР, Академията на МВР, Синдикалната федерация на служителите в МВР, Столична община, БТА и БНР.

Председателят на Националния съюз на ключарите в България Андрей Сапунджийски заяви, че целта е обществото да получи повече информация за видовете ключалки и нивата на сигурност. По думите му домовите кражби често стават възможни именно заради липса на достатъчна информираност каква защита е реално необходима.

Миналогодишната кампания вече е дала ефект

Сапунджийски посочи още, че кампанията от миналата година е имала резултат. Затова инициативата продължава и през 2026 г., като отново търси пряк контакт с гражданите и по-широка публичност за темата.

Организаторите поставят акцент върху това, че добрата техническа защита на дома не е формалност, а реална бариера срещу престъпленията. Данните за спада на взломите в София показват напредък, но участниците в кампанията настояват, че превенцията трябва да продължи, за да не се стига до нов ръст на този вид посегателства.

