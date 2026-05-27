Чадър над прокурорския син! Къде е течът на информация

Тепърва ще се изяснява ситуацията около прокурорския син Васил Михайлов, който беше арестуван в София. Има вариант и никой да не го е търсил. Това мнение изрази пред БТВ Емануил Йорданов, бивш МВР шеф.

"Възможно е да се стигне до високо ниво на изпускане на информация. Прокурорският син има огромни връзки в криминалния контингент, а вероятно и със служители на МВР, може да се стигне до наказания на високо ниво", каза адв. Людмил Рангелов.

Имало е теч на информация, според бившият зам.-градски прокурор Роман Василев.

Той допълни, че явно прокурорският син е имал протекции "от едно или друго място". Според Йорданов информация за разследване може да тече не само от МВР, но и от прокуратурата.

