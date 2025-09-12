Митов с последни данни за прокурорския син

Работата по издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов продължава. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол.

„Органите на реда са си свършили работата, проведени са незабавни действия. Васил Михайлов е обявен за общодържавно издирване и съм оптимист, че ще си получи заслуженото“, каза Митов.

От 2022 г. полицията работи по три досъдебни производства срещу Михайлов. На 11 април т.г. той получи присъда от 4 години затвор за общо 8 престъпления.

Въпреки това на 12 юни бе подаден нов сигнал за побой, след който прокуратурата отново обяви младия мъж за издирване.

По думите на министъра полицията използва всички налични ресурси за противодействие на престъпността и работи активно по случая.

