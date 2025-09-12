Общество

Митов с последни данни за прокурорския син

От 2022 г. полицията работи по три досъдебни производства срещу Михайло

12 сеп 25 | 12:35
2800
Мира Иванова

Работата по издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов продължава. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол.

„Органите на реда са си свършили работата, проведени са незабавни действия. Васил Михайлов е обявен за общодържавно издирване и съм оптимист, че ще си получи заслуженото“, каза Митов.

От 2022 г. полицията работи по три досъдебни производства срещу Михайлов. На 11 април т.г. той получи присъда от 4 години затвор за общо 8 престъпления.

Въпреки това на 12 юни бе подаден нов сигнал за побой, след който прокуратурата отново обяви младия мъж за издирване.

По думите на министъра полицията използва всички налични ресурси за противодействие на престъпността и работи активно по случая.

