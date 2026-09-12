ГЕРБ пак подава ръка на ПП и ДБ. Надява се на обрат
Даниел Митов призова десните формации да преразгледат различията си и да потърсят единна силна номинация
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Даниел Митов призова десните формации да преразгледат различията си и да потърсят единна силна номинация
Теодора Георгиева е поредното съдрано знаме за борба срещу корупцията на ПП-ДБ, каза Даниел Митов
Нощното посещение на Демерджиев в МВР е нарушение на закона, каза бившият вътрешен министър
Говори Даниел Митов
На място беше демонстрирано регистрирането на граждани на трети страни
Има четирима задържани
Когато намалее напрежението около Гренландия ще видите, че и други европейски държави ще се присъединят, посочи той
Публикацията на Божанов е по повод изказване на Митов
По думите му полицията е действала в съответствие с протокола, а упреците за „бездействие“ са необосновани
МВР запази живота и здравето на хората, каза вътрешният министър
Вътрешният министър отчете действията в детайл и постави акцент върху липсата на пострадали протестиращи
Парламентът започва работа с изслушване за протеста от 1 декември и продължава с ключови избори и ратификации
Работи се по всички версии
Защо дечурлига носят хладно оръжие, възмути се Митов
Заплахата е реална, каза британският министър на външните работи Ивет Купър
Силовият министър коментира и решението на ГЕРБ да започне срещи за стабилно мнозинство
Министърът на вътрешните работи даде брифинг
От 2022 г. полицията работи по три досъдебни производства срещу Михайло
Прокуратурата разреши може да се пусне оригиналният запис от камера, който разкрива какво се е случило
Опитът им да политизират побоя в Русе удари на камък