Даниел Митов притисна МВР и Дечев. Тежки въпроси

Министър Емил Дечев ще назначи ли проверка какво е правил кандидат-депутат по нощите в ГДНП? Това попита в ефира на Дарик радио Даниел Митов, бивш вътрешен министър, по повод снощното посещение на кандидат-депутата от ПБ Иван Демерджиев в сградата на ГДНП след 22.00 часа, за което се появиха снимки в медиите.

Такова посещение е в нарушение на закона, подчерта Митов. Той цитира днешни публикаиции, че Иван Демержиев отишъл на разпит по сигнала срещу него от Калин Стоянов в петък в 22.00 часа.

Но това може да стане и в работно време, или може би той си определя времето за разпит, коментира Митов.

Митов подчерта, че Демерджиев е влязъл с личния си автомобил

Как се позволява това?

При ареста на Борисов, ние седяхме отвън никой не ни допусна вътре

Кои са били служителите, които са го разпитвали, за какво са разговаряли, пита Даниел Митов.

И обобщи: За мен г-н Демерджиев се чувства така в МВР, сякаш трябва да се съобразяват с него

Всичко прилича на оная фраза на Асен Василев избори се правят с наше МВР.

Според Даниел Митов "Копринкон и Пламен Узунов управляват МВР"

