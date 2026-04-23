ЦИК с последна важна новина за вота

Стана ясно колко българи са участвали във вота.

Официално на изборите на 19 април са гласували 3 360 218 българи, обявиха от Централната избирателна комисия.

3 240 156 са действителните бюлетини, 50 733 души са отбелязали квадратчето „не подкрепям никого“.

Разпределението по партии и коалиции изглежда така:

„Прогресивна България“ (ПБ) - 1 444 920 гласа;

ГЕРБ - 433755 гласа;

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 40 8846 гласа;

ДПС - 230 693 гласа;

„Възраждане“ – 13 7940 гласа.

В 52-рото Народно събрание ПБ получават 131 мандата, ГЕРБ ще бъдат с 39 депутати, ПП-ДБ получават кресла 37, за ДПС – 21, а „Възраждане“ – 12..

