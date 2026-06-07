Мълния направи нещо ужасно. Това не се бе случвало

Тежък инцидент в планинската местност „Паниците“ край Калофер доведе до смъртта на около 30 крави и телета, след като мълния удари стадо по време на буря.

Животните са се били струпали под дърво в опит да се предпазят от проливния дъжд и гръмотевичната буря, когато именно там е паднал светкавичният заряд. Ударът е бил директен и фатален за голяма част от стадото.

Случаят е причинил сериозни щети за местни животновъди и е определен като един от най-тежките подобни инциденти в региона през последните години.

Местността Старчовец се намира в Калоферския Балкан, на около 7 километра северно от града, извън границите на Национален парк „Централен Балкан“. Районът традиционно се използва като високопланинско пасище от местни стопани, които отглеждат животни през летния сезон.

Инцидентът отново поставя въпроса за рисковете при отглеждане на животни в открити планински терени по време на силни летни бури, когато мълниите в планинските райони са особено опасни и трудно предвидими.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com