Всичко по темата буря

Тежка лятна буря удари наш голям град, в друг всичко е бяло ОБНОВЕНА
Какво съобщи кметът Живко Тодоров
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Какво съобщи кметът Живко Тодоров
Тежък инцидент в планинската местност „Паниците“ край Калофер
За щастие няма пострадали
Градушката с големината на орех унищожи ниви
Улиците на Лом станаха реки
Магистрала "Тракия" бе наводнена
Броят на ранените още не е ясен