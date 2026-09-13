Мълния направи нещо ужасно. Това не се бе случвало
Тежък инцидент в планинската местност „Паниците“ край Калофер
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Тежък инцидент в планинската местност „Паниците“ край Калофер
Още една държава наложи санкции на България, заради чумата по дребните преживни животни
Мечка е нападнала стадото крави на ексдепутата и лидер на РЗС Яне Янев край санданското село Малки Цалим. "Преди няколко дни разбрах, че две животни...
Пловдив. Козар докара стадото си на протест пред сградата на община Пловдив. Причината е, че чиновниците не му давали да отглежда животните си в града...
Враца. Цяло стадо кози е отровено с третирана царевица, съобщиха от полицията във Враца. Труповете на 33 животни са намерени под мостче близо до КПП-т...
Благоевград. Овчар издъхна, докато пасе стадото си. Сигналът е подаден вчера около 16.20 часа в полицията Сандански. 62-годишен мъж съобщил, че в мест...