Църквата почита Всички светии. Какво трябва и какво не трябва да правите

На 7 юни православната църква отбелязва Първата неделя след Петдесетница - празника на Всички светии. В този ден се почита цялото множество на просиялите в християнската вяра - известни и неизвестни, мъченици, преподобни, изповедници, праведници и всички, които според църковното предание са свидетелствали за Христос със своя живот. На същата дата се споменават още свети свещеномъченик Теодот, епископ Анкирски, света мъченица Валерия и Третото намиране на честната глава на свети Йоан Кръстител. В народната памет денят остава свързан със закрила, смирение и внимание към думите, делата и знаците на времето.

Всички светии - празникът след Петдесетница

Първата неделя след Петдесетница е посветена на Всички светии, защото според църковното разбиране слизането на Светия Дух над апостолите е началото на живия път на Църквата в света. Затова веднага след този голям празник се почита плодът на вярата - всички онези, които през вековете са останали верни на Бога в изпитания, гонения, труд, молитва и служение.

Това е ден не само за големите имена от църковния календар, но и за всички неизвестни праведници, чиито имена не са записани в житията. Празникът напомня, че светостта не е далечно понятие, а път на търпение, милосърдие, честност и духовна устойчивост. В този смисъл денят носи особена сила - той събира паметта за всички, които са оставили следа чрез вярата си, независимо дали са били почитани от целия християнски свят или само от близките си.

Свети Теодот Анкирски

Свети Теодот бил епископ в град Анкира - днешна Анкара в Турция - в години, когато християните били подложени на жестоки гонения при управлението на император Диоклециан. Той останал в паметта на Църквата като духовник, който не се скрил от опасността, а помагал на преследваните християни и укрепвал вярващите в едно от най-тежките времена за ранната Църква.

Когато бил арестуван, Теодот открито признал, че вярва в Христос, и отказал да се поклони на езическите идоли. Подложен бил на жестоки мъчения, но не се отрекъл от вярата си. Накрая бил посечен с меч през 303 г. Мощите му били погребани от неговия ученик свети Пануфрий, който по-късно описал живота и мъченичеството на своя учител.

В народната представа свети Теодот Анкирски се свързвал със закрила над човешката душа и над хляба. Затова денят се възприемал като време за повече смирение, за пазене от прибързани думи и за благодарност към труда, който осигурява прехраната.

Третото намиране на главата на свети Йоан Кръстител

На 7 юни се отбелязва и Третото намиране на честната глава на свети Йоан Кръстител - един от най-почитаните светци в православния свят. Йоан Кръстител е наричан Предтеча Господен, защото според Евангелието подготвя народа за идването на Христос и Го кръщава във водите на река Йордан.

Паметта за намирането на честната му глава е свързана с дълбокото уважение към неговия подвиг, а в църковната традиция свети Йоан остава образ на строгост, истина и безстрашие. Той изобличава неправдата, живее в лишения и говори с прямота, която му коства живота. Затова празникът носи и предупреждение - думите трябва да бъдат честни, но и човек трябва да има сила да понесе цената на истината.

Какво не бива да се прави на 7 юни

Народната традиция съветва на този ден да не се предприема дълъг път, освен ако не е наложително. Вярвало се е, че пътуването може да бъде несполучливо или дори опасно. Денят е свързан повече с оставане у дома, с подреждане на мислите и с избягване на ненужен риск.

Не бива да се започват кавги, да се отправят клетви или тежки думи. Според старото вярване всичко казано със злоба на този ден може да се върне многократно към човека, който го е изрекъл. Затова хората са се стараели да пазят мира в дома, да не влизат в спорове и да не предизвикват конфликти.

Не се препоръчва и тежък физически труд. Денят не се е смятал за благоприятен за изтощителни дейности, особено ако могат да бъдат отложени. По-добре е времето да се използва за по-леки домашни задължения, за молитва, за грижа към близките и за спокойствие.

Народни поличби за времето и реколтата

Нашите предци внимателно наблюдавали времето на този ден, защото вярвали, че то подсказва какво ще бъде лятото. Ако времето е облачно, това вещае дъждовни седмици и по-влажно лято. Ако денят е спокоен и ясен, очаквала се добра реколта и по-благоприятен сезон за нивите и градините.

Силен вятър на 7 юни се приемал като знак, че скоро може да настъпи захлаждане. Сутрешната мъгла пък се тълкувала като предвестник на топло, но влажно лято. Такива поличби са част от стария селски календар, в който природата се наблюдава не само като време, а като език, по който хората се опитвали да разчетат какво ги очаква.

Какво е добре да се направи

Добре е денят да започне със спокойствие, молитва и благодарност. Празникът на Всички светии напомня за силата на вярата, но и за простите човешки добродетели - честност, търпение, милост и грижа към другите. Това е подходящ ден човек да потърси прошка, да не отговаря на провокации и да избере по-мек тон в разговорите.

В народната традиция денят е подходящ за пазене на дома и хляба. Затова е добре да не се прахосва храна, да се подреди трапезата с уважение и да се помогне на човек в нужда. Малък жест на добрина се е смятал за особено ценен, защото празникът е свързан със светците като покровители на хората в трудност.

Молитва за закрила и мир в дома

На този ден вярващите могат да се обърнат с молитва към Всички светии за закрила, здраве, укрепване във вярата и мир в семейството. Моли се и свети Теодот Анкирски да пази човека от страх, жестокост и духовно падение, а свети Йоан Кръстител - да дава сила за честен живот, ясна мисъл и вярност към истината.

Празникът на 7 юни носи едновременно църковна тържественост и народна предпазливост. Той събира паметта за светците, почитта към мъчениците и старите вярвания за природата, реколтата и човешките думи. Затова най-важното послание на деня е просто - да се пази мирът, да не се върши зло и да се помни, че всяко добро дело има своята тиха сила.

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