Праведна Вероника се почита на 12 юли. Какво трябва и не трябва да се прави

На 12 юли Църквата почита паметта на светите мъченици Прокъл и Иларий, свети Паисий Светогорец и Праведна Вероника - жената, чието име остава свързано с един от най-трогателните жестове по пътя към Голгота. Според преданието, когато Господ Иисус Христос носел кръста Си, Вероника се смилила, подала Му вода и избърсала окървавеното Му лице с кърпа. Когато се прибрала у дома, върху плата открила отпечатан Неговия образ.

Праведна Вероника и кърпата на състраданието

Праведна Вероника била в Йерусалим по време на осъждането на Спасителя. Когато видяла Христос да пада под тежестта на кръста, тя не останала безучастна сред тълпата. Приближила се, дала Му вода и с кърпа избърсала лицето Му.

Преданието разказва, че върху кърпата се отпечатал ликът на Христос. По-късно тази светиня станала известна в Рим като Неръкотворна икона. В западната традиция образът на Света Вероника е свързан с лицето на Спасителя, върху което се вижда тръненият венец.

В църковния смисъл този разказ не е просто чудо. Той е напомняне, че състраданието не чака удобен момент. Вероника не спира страданието на Христос, но не позволява страхът и тълпата да я направят безмълвна. Затова на този ден вярващите търсят не шумна показност, а чисто сърце, милост и готовност да помогнат.

Мъчениците Прокъл и Иларий

На 12 юли се почитат и светите мъченици Прокъл и Иларий. Прокъл бил чичо на Иларий и двамата живели в Калиполис, на територията на днешна Турция, във време на гонения срещу християните.

Когато бил заставен да принесе жертва на езическите богове, Прокъл отказал и изповядал вярата си в Христос. Той бил подложен на жестоки мъчения, но не се отрекъл. Иларий, виждайки страданията на чичо си, също заявил, че е християнин.

Прокъл бил разпнат и пронизан със стрели, а Иларий бил обезглавен с меч. Тяхната памет се свързва с твърдостта във вярата и с избора човек да остане верен на истината, дори когато това има страшна цена.

Свети Паисий Светогорец - утеха за хората

Църквата почита на този ден и свети Паисий Светогорец. Той е роден като Арсений Езнепидис на 7 август 1924 г. в село Фараса, Кападокия, в Мала Азия. Като бебе е отведен в Гърция, а по-късно преминава през войната и военната служба.

След това избира монашеския път, към който се стремял от детството си. Подвизава се на Света гора Атон, в манастира Стомион в Коница и на планината Синай. При него идвали много хора, които търсели съвет, утеха и духовна опора.

Свети Паисий починал на 12 юли 1994 г. в манастира „Свети Йоан Богослов“ край Суроти, близо до Солун. Затова денят събира в едно мъченическа твърдост, милостта на Вероника и духовната мекота на стареца Паисий.

Какво трябва да се прави на 12 юли

Денят е подходящ за молитва, смирение и добри дела. Вярващите могат да запалят свещ за здраве, да си спомнят за близките си, да помогнат на човек в нужда или просто да започнат деня без гняв и тежки думи.

Особено силен е смисълът на милостта. Праведна Вероника напомня, че понякога най-важното дело не е голямо, а навременно. Подадена вода, добра дума, грижа към болен, прошка към близък или подкрепа към човек в изпитание - това са делата, които носят духа на празника.

В народното усещане денят не е за разпиляване на силите, а за прибиране на мислите. Добре е домът да бъде тих, разговорите - умерени, а вечерта да мине без шумни веселби.

Какво не трябва да се прави

На 12 юли не се препоръчва да се започват тежки домакински дейности като шиене, пране, голямо чистене и работа, която може да се отложи. Народната традиция приема подобни занимания като неподходящи за ден, посветен на духовно съсредоточаване.

Не е добре да се влиза в разправии, да се дават тежки обещания, да се обиждат близки или да се връща зло за зло. Денят на Праведна Вероника носи точно обратния знак - да се види страданието на другия и да не се отмине.

Шумните трапези, прекаляването с алкохол и празното веселие също се смятат за неподходящи. Празникът не забранява радостта, но я иска с мярка.

Какво да се яде

На трапезата е добре да има скромна и чиста храна. Подходящи са хляб, плодове, зеленчуци, леки домашни ястия и вода - като тих спомен за жеста на Вероника, която според преданието подала вода на Христос.

Ако човек спазва личен пост или духовно правило, може да избере по-лека постна храна. Ако не пости, най-важна остава мярката - без тежко преяждане, без прекаляване с месо и алкохол, без показност на трапезата.

Народни знаци и предупреждения

В народния календар средата на юли е време, в което жегата, сухата трева и огънят изискват особено внимание. Затова не бива да се пали огън на открито, да се хвърлят фасове, да се оставят жар и искри без надзор.

Смята се, че ако денят започне с кавга, напрежението може да се задържи в дома. Ако пък се започне с молитва и добра дума, семейството влиза в деня по-леко. Това не е суеверие, а мъдро напомняне - каквото човек внесе в дома си сутринта, често го носи със себе си до вечерта.

Милостта е най-силният знак

Праведна Вероника не е запомнена с власт, богатство или сила. Запомнена е с това, че не се уплашила да прояви състрадание, когато всички гледали страданието отблизо. Точно затова нейният ден е особено човешки.

На 12 юли най-важното не е само какво да не се прави, а какво да не се пропусне - да се види болката на другия, да се даде вода, да се каже добра дума, да се помогне без шум. Защото понякога най-светлият отпечатък остава не върху кърпа, а върху човешкото сърце.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com