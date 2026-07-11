Глиган ухапа българка на гръцки остров

Българка е била нападната от диви прасета при посещението си на гръцкия остров Атокос. Ина Ангелова разказа сама за случката по време на еднодневен круиз от Левкада и призова родители и деца да бъдат много внимателни, пише "Лупа".

"Моля ви, бъдете внимателни при посещение на остров Атокос! Преди няколко дни бях ухапана от диво прасе на еднодневен круиз от Василики, Левкада.. Това са диви животни! Не е безопасно! Ако пътувате с деца е най-добре да останете на корабчето! Ухапването води до хоспитализация и много ваксини, понякога фатален край!", написа Ина Ангелова.

Прасетата на гръцкия остров Атокос се превърнаха в една от най-любопитните атракции в Йонийско море. Животните често се появяват на плажа, приближават се до туристите редовно влизат във водата. Необичайната гледка привлича посетители с лодки и яхти, които искат да ги видят отблизо и да ги снимат.

Зад забавните снимки обаче се крие и потенциален риск. Прасетата са едри и силни животни и поведението им може да бъде непредсказуемо. Особено опасно е туристите да ги дразнят, преследват, докосват или да се опитват да правят снимки непосредствено до тях.

Посетителите не трябва да се приближават прекалено близо до животните, да застават на пътя им или да ги обграждат. Не е препоръчително да се правят опити за галене, прегръщане или селфи на минимално разстояние. Храненето също може да насърчи животните да търсят храна от хората и да стават настойчиви.

Особено внимание трябва да се обръща на децата. Те не бива да бъдат оставяни сами в близост до прасетата.

Най-разумното поведение е да се спазва безопасна дистанция и животните да се наблюдават спокойно. Ако прасе се приближи, туристите не трябва да го провокират или да правят резки движения. Добре е храната да бъде прибрана и да не се размахва пред животните.

При признаци на агресивно или настойчиво поведение хората трябва спокойно да увеличат дистанцията и да следват указанията на капитана или екипажа на лодката.

За много туристи те безспорно са част от необичайното преживяване при посещението на острова. В социалните мрежи могат да се видят множество снимки и видеоклипове на прасетата край морето. Това обаче не означава, че животните са опитомена туристическа атракция.

Колаж: Лупа

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