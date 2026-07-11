Лоши новини от катастрофата в Дупница

Двама души са загинали в тежката катастрофа на изхода на Дупница на АМ "Струма".

По-рано станa ясно, че кола се е ударила в спрял камион на разклона за село Дяково. Първоначално беше съобщено за петима пострадали, но впоследствие става ясно, че двама от тях са загинали. На мястото е изпратена въздушна линейка, която е откарала останалите трима ранени по спешност в болница.

Очаква се допълнителна официална информация.

Сигналът за инцидента е получен малко след 19:00 ч. тази вечер, припомня Блиц.

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