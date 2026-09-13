Лоши новини от катастрофата в Дупница
Кола се е ударила в спрял камион на разклона за село Дяково
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Кола се е ударила в спрял камион на разклона за село Дяково
"Временно е ограничено движението в двете посоки на магистралата
Вчера чакаха по 3 часа, за да минат границата
Данни в последния работен ден преди почивните дни
Край на тапите по "Струма"
За отсечката от 23 км от години спорят еколози и пътни експерти
Ocтaнax нeпpиятнo изнeнaдaн, каза зaм.-peгиoнaлният миниcтъp Ивaн Шишĸoв
Причина са проливните дъждове, скатът е почти отвесен
Кюстендил. Строителят може да навакса пропуснатото време при добра мобилизация на работа и да доизгради Лот 4 за четири месеца. За съжаление, работата...
Благоевград. Полицейски служители на РУП-Петрич предотвратиха кражба на строителни съоръжения от новостроящата се магистрала "Струма". В изборния ден...