Глиган ухапа българка на гръцки остров
Прасетата на гръцкия остров Атокос се превърнаха в една от най-любопитните атракции в Йонийско море
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Прасетата на гръцкия остров Атокос се превърнаха в една от най-любопитните атракции в Йонийско море
Ето какво се случва
Това съобщи гръцкото издание "Катимерини"
Заради АЧС глиганите са два пъти по-малко
Горската и ветеринарната служба оценяват, че в момента около Солун се намират между 9000 и 10 000 диви свине
Яли заразено дивечово месо
Терасата им била улучена от куршум за глигани
От няколко години насам тези животни са станали обичайно присъствие в квартали на Генуа
След първите две хайки за сезона ловците от с. Комунига имат в актива си 7 отстреляни глигана
Мъртвите животни са намерени край село Змеица
Два глигана повали ловец от търънската дружинка в първите часове на откриването на лова за едър дивеч. Слуката споходи Хайри Тикалчев. Прасетата са ср...
Генерална асамблея на Международния съвет по лова и опазване на дивеча с форум в Правец Родните ловци ще имат 15 дни по-малко за лов на глигани. Прич...
Двама ловци от Австрия си заминаха за родината с трофеи от диви прасета, убити в Държавно ловно стопанство "Дикчан" - Сатовча. Те имали слука преди ня...
Благоевград. Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград апелира за повишено внимание на стопаните и ловците към дивите и домашни свине...
София. Груповият лов за глигани и за дребен дивеч тръгва в деня за размисъл 4 октомври. Сезонът се открива съгласно Закона за лова и опазване на дивеч...
Лидерът на РЗС ще иска от Борисов четириного да му пази кравите
Докато звездите от "Парк де Пренс" празнуваха 20 години, Христо Стоичков беше засечен на лов в Еленския балкан. Камата получи покана от ловната дружи...
Кърджали. Диви свине притесняват жителите на ардинското село Млечино. Хората разказват, че от началото на септември прасетата обикалят редовно около к...
София. В събота се открива сезона на лов на местен дребен дивеч и дива свиня, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите. Тази година н...
София. Да гърми по глигани или да участва в словесни престрелки с лидерите на БСП. Пред тази дилема е изправен експрезидентът Георги Първанов, научи "...