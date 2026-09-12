Всичко за Глигани

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Ловец повали два глигана

Ловец повали два глигана

Два глигана повали ловец от търънската дружинка в първите часове на откриването на лова за едър дивеч. Слуката споходи Хайри Тикалчев. Прасетата са ср...

03 октомври | 17:15
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Авджии броиха €9000 за трофеи

Авджии броиха €9000 за трофеи

Двама ловци от Австрия си заминаха за родината с трофеи от диви прасета, убити в Държавно ловно стопанство "Дикчан" - Сатовча. Те имали слука преди ня...

09 април | 17:35
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Ицо гони глигани в Елена

Ицо гони глигани в Елена

Докато звездите от "Парк де Пренс" празнуваха 20 години, Христо Стоичков беше засечен на лов в Еленския балкан. Камата получи покана от ловната дружи...

18 ноември | 21:50
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