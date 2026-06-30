2 години патриарх: Даниил направи равносметка, хората ще дадат оценката

Българският патриарх Даниил посреща втората годишнина от интронизацията си с думи на смирение, благодарност и надежда. „Равносметката ще я правят хората“, заяви Негово Светейшество, като подчерта, че най-голямата радост е високото обществено доверие към Българската православна църква.

В деня на годишнината той говори за служението на Църквата, за духовното възпитание на децата и за нуждата църковните дела да не бъдат подчинявани на геополитически спорове.

Две години служение и доверие

Патриарх Даниил открои доверието към БПЦ като един от най-силните знаци за изминалите две години. Той посочи, че Църквата се радва на подкрепа както сред обществото, така и сред институциите - нещо, което според него трябва да се приема с благодарност, а не със самодоволство.

„Това, което ме радва, е, че БПЦ се ползва с високо обществено доверие, доверие сред институциите и това е нещо хубаво, заради което благодарим на Бога и на всички, които ни съдействат в това служение.“

Тези думи очертават стила, с който патриархът предпочита да говори за своята мисия - не през лична равносметка, а през ролята на Църквата в обществото. Две години след интронизацията си той поставя акцента върху приемствеността, доверието и общата работа, а оценката оставя на хората.

Надежда за духовно образование

Една от големите теми в изказването на патриарх Даниил беше предметът „Добродетели и религия“. Негово Светейшество изрази надежда, че той най-накрая ще влезе в задължителната учебна програма - цел, която Светият Синод поставя още от началото на демократичните промени.

„От началото на промените това е силно желание на Светия Синод и този въпрос винаги е бил представен и от патриарх Максим, и от патриарх Неофит. Хубаво е, че през последните няколко години се създаде такъв благоприятен климат. Не може да не ме радва, че и в миналото Народно събрание и сегашното Народно събрание имаше голям консенсус.“

Патриархът подчерта, че промените са минали на първо четене в парламента с широка подкрепа между политическите партии, макар и не без изключения.

„Тези промени минаха на първо четене в НС с голям консенсус между политическите партии, с изключение на някои. Дай Бог това да се увенчае с добър край.“

Така темата за духовното образование се превръща в една от важните надежди на патриаршеското служение. В думите на Даниил тя не звучи като административна промяна, а като възможност децата да получат повече нравствена опора, повече познание за вярата и повече разбиране за добродетелите.

„Да не намесваме геополитиката“

Патриарх Даниил коментира и позицията на премиера Румен Радев за отпадане на санкциите срещу руския патриарх Кирил. Негово Светейшество призова църковните дела да не бъдат вкарвани в геополитически сблъсъци.

„Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление при срещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази такова становище, че санкциите, които налага ЕС са спрямо едни държави и военната помощ към други. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи, такива санкции не се приемат.“

Според патриарха подобен двоен подход показва, че санкциите често обслужват политически и икономически интереси, а не търсенето на международно право.

„Което говори, че всъщност тези санкции обслужват чисто политически и икономически интереси, а не да се търси международно право.“

Втората годишнина от интронизацията на патриарх Даниил идва с послание за устойчивост и духовна яснота. Той не поставя себе си в центъра на равносметката, а Църквата - като институция, която трябва да служи, да възпитава, да пази доверие и да напомня, че над политическите спорове има по-висока отговорност. А оценката, както сам казва, ще я дадат хората.

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