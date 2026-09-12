2 години патриарх: Даниил направи равносметка, хората ще дадат оценката
На втората годишнина от интронизацията си той говори за доверие, духовно образование и мир в църковните дела
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На втората годишнина от интронизацията си той говори за доверие, духовно образование и мир в църковните дела
Очаква се в кулоарите на интронизацията да бъдат проведени срещи между лидерите
Вицепремиерите Гроздан караджов и Атанас Зафиров също ще присъстват на церемонията
Свързан е с юбилея от покръстването на българския народ и българската църковна традиция
По време на интронизацията е била вкарана носилка в катедралата "Св. Александър Невски"
Демонът на крайното разделение, който отрови политиката и порази обществото, удари и духовния живот
В деня на интронизацията, новоизбраният български патриарх е със зелен епатрихил и омофор
Той се помоли да е успешен пътят му като предстоятел на църквата ни
Светинята ще бъде поставена до чудотворната икона на Майката Божия - "Достойно есть"
С камбанен звън в патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" беше отбелязана шестата година от интронизацията на Негово Светейшество Български...
София. Празнични литургии ще има в страната по повод една година от възкачването на патриарх Неофит на престола на Българските патриарси. Тази сут...
Амстердам се оцвети в оранжево заради абдикацията и националния празник
София. Всички поместни православни църкви ще изпратят свои представители за интронизацията на новия български патриарх, който трябва да бъде избран на...