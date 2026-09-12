Една кърпа, постлана до мивката, решава досаден проблем в кухнята
Простият трик пази кухненския под от вода, петна и хлъзгави локви, без да изисква специални средства
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Простият трик пази кухненския под от вода, петна и хлъзгави локви, без да изисква специални средства
Църковно-народният календар свързва деня с милостта към Христос по пътя към Голгота, молитва и въздържание от шумни дела
Очерта задачите за следващиет 6 месеца
Кърпа за почистване на цена от 30 лева
Иисус оставя лика си върху ленена кърпа
Vogue се фокусира върху снимка на популярната британска певица Дуа Липа
Един от най-горещите летни дни се очаква да е днес. Специалистите препоръчват да не излизате от дома си от 12 до 18 часа. Ако все пак това ви се налож...