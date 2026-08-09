Една кърпа, постлана до мивката, решава досаден проблем в кухнята

Понякога най-полезните домашни трикове са толкова прости, че човек се чуди защо не ги е използвал по-рано. Една обикновена абсорбираща кърпа, поставена на кухненския под непосредствено до мивката, може да спести постоянното бърсане на вода и да предпази настилката от увреждане. Идеята, описана от The Kitchn, е особено удобна за кухни с ламинат или други чувствителни към влагата настилки. Освен че подът остава по-чист, намалява и рискът от подхлъзване.

Кърпата поема водата веднага

При миене на съдове, зеленчуци или почистване на кухненския плот почти неизбежно капки вода стигат до пода. Ако останат там, те могат да изсъхнат и да оставят петна, а при по-голямо количество да образуват неприятна локва.

Кърпата до мивката поема водата веднага. А ако няколко капки попаднат встрани, тя вече е под ръка и могат да бъдат избърсани дори с крак, без човек да прекъсва това, което прави.

Точно в това е и удобството на трика - не е необходимо всеки път да търсите парцал или да се навеждате, когато забележите няколко капки на пода.

Особено полезно за ламината

Трикът може да се окаже особено полезен при ламинирани и други чувствителни към вода настилки. Редовното проникване на влага във фугите може постепенно да причини набъбване на плоскостите, повдигане на ръбовете и трайни деформации.

Колкото по-бързо бъде попита водата, толкова по-кратко настилката остава изложена на влагата. Една малка кърпа на правилното място така може да предотврати доста по-неприятен и скъп проблем.

Пази и от подхлъзване

Има и още едно практично предимство - безопасността. Мокрият кухненски под лесно се превръща в пързалка, особено ако настилката е от гладки плочки.

Върху влажната повърхност също така много по-лесно полепват прах, трохи и друга мръсотия. След изсъхването им често остават следи, които после изискват допълнително почистване.

Но не оставяйте мократа кърпа с дни

Има едно важно условие - кърпата не трябва да се превръща в постоянно мокър парцал, забравен на пода.

Ако използвате хартиена кърпа, тя трябва да бъде изхвърлена, след като се напои. Платнените и микрофибърните кърпи трябва редовно да се перат и да се оставят да изсъхнат напълно.

Продължително влажният текстил може да започне да мирише и да се превърне в благоприятна среда за развитие на бактерии. Затова трикът работи добре само когато самата кърпа също се поддържа чиста.

Работи и на други места у дома

Същият принцип може да бъде използван и далеч от кухненската мивка. Абсорбираща подложка върши работа край купичката с вода на домашния любимец, под саксии, около мивката в банята или до входната врата в дъждовни дни.

И най-хубавото е, че няма нужда да купувате нищо специално. Микрофибърна кърпа, стар памучен пешкир или дори ненужна памучна тениска могат да свършат същата работа - важното е материалът да попива добре и да се поддържа чист.