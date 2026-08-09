В жегата японците пият собача всеки ден. Вижте тази полезна напитка

Когато летните жеги започнат да омаломощават тялото, японците имат интересна алтернатива на кафето и подсладените студени напитки - собача. Зад името всъщност не стои традиционен чай, а запарка от печени зърна елда със златист цвят, леко сладък ядков вкус и аромат, напомнящ на прясно изпечен хляб. Напитката не съдържа кофеин и може да се консумира и вечер, без обичайния стимулиращ ефект на кафето или зеления чай, пише Egészségkalauz-hu. Особено ценена е собаката от татарска елда, която се отличава с високо съдържание на рутин и други растителни съединения.

Чай, който всъщност не е чай

Собача се приготвя от печени зърна елда, а не от листата на чаеното растение. При заливането им с гореща вода се получава ароматна златистожълта напитка, която може да се пие както топла, така и добре охладена.

Именно липсата на кофеин е едно от големите ѝ предимства. Това я прави подходяща за хора, които искат освежаваща напитка следобед или вечер, но не желаят кофеинът да влияе върху съня или сърдечната честота.

Какво се крие в елдата

Елдата съдържа магнезий, манган, мед и цинк, както и различни флавоноиди с антиоксидантни свойства. Сред най-интересните съединения е рутинът, чието съдържание е особено високо в татарската елда.

Част от тези вещества преминават и в напитката при запарването, макар количествата да са по-малки от тези при консумирането на самите зърна.

Рутинът е обект на научен интерес заради антиоксидантните си свойства и потенциалната му роля за поддържане на нормалното състояние на кръвоносните съдове. Това обаче не превръща собаката в лекарство - по-скоро я прави любопитна част от разнообразното хранене.

Японците я охлаждат и добавят лед

Приготвянето е съвсем лесно. Една или две чаени лъжички печена елда се заливат с гореща вода и се оставят да престоят около пет минути.

През лятото напитката може да бъде охладена и сервирана с кубчета лед. Подходящи добавки са резен лимон или няколко листа мента, които придават още по-свеж вкус.

Има и малък бонус - използваните зърна не е необходимо да се изхвърлят. След запарването те могат да бъдат добавени към кисело мляко, овесена или друга каша и дори към смути.

Добра новина за хората, които избягват глутен

Елдата по природа не съдържа глутен, въпреки подвеждащото си име и факта, че често се използва подобно на житните растения.

Това означава, че собаката може да бъде подходящ избор и за хора с цьолиакия или непоносимост към глутен, но с едно важно условие - продуктът трябва да е произведен без замърсяване с пшеница или други съдържащи глутен зърнени култури по време на обработката.

Авторите обръщат внимание и на хората с ниско кръвно налягане. Заради потенциалния ефект на рутина върху кръвоносните съдове при тях е разумно напитката да се консумира умерено.

Така една шепа печени зърна се превръща в нещо доста различно от обикновения чай - ароматна, безкофеинова напитка, която японците отдавна са превърнали в част от летния си ритуал.