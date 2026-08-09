Сензационна находка в Турция разкрива тайни от римската епоха

Археолози откриха в древния град Аспендос в Южна Турция мраморна скулптурна група на около 1800 години, изобразяваща Асклепий – древногръцкия бог на медицината – и неговия син Телесфор, съобщава уебсайтът “Heritage Daily”. Находката дава нови сведения за представите за лечението, възстановяването и общественото здраве през римската епоха.

Скулптурната група е открита при разкопки на обекта в провинция Анталия, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Проучванията са част от турската програма „Наследство за бъдещето“. Археолозите са попаднали на статуите сред останките от срутилата се Монументална порта в западната част на Източния площад, край Театралната улица, предава БГНЕС.

Мраморната композиция е висока 2,2 метра и датира от последната четвърт на II век – период, когато Аспендос е част от Римската империя. Специалистите определят находката като една от най-значимите открити наскоро в древния град заради високото художествено качество, прецизната изработка и символиката на композицията.

Откритието беше обявено от турския министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, който го определи като изключителен пример за римското скулптурно изкуство.

Основната фигура е Асклепий, представен като зрял мъж с брада, изправен фронтално и пренасящ тежестта на тялото върху левия си крак. Горната част на тялото му е почти гола, докато драпирано наметало – химатион – пада през лявото му рамо и обгръща кръста и краката му в дълбоки гънки.

Голяма част от дясната ръка на божеството липсва, но първоначално тя е била поставена върху жезъл, около който се увива змия – символ, превърнал се и до днес в един от най-разпознаваемите знаци на медицината и лечението.

В краката на Асклепий е изобразен Телесфор, значително по-малък по размер. Той е представен с дълго наметало с качулка, което покрива почти цялото му тяло. В древногръцката религиозна традиция Телесфор е свързван с възстановяването и периода на възвръщане на силите след заболяване.

Именно съчетанието на двете фигури прави находката особено ценна. Според археолозите композицията представя не само лечението на болестта, но и целия процес – от заболяването до последващото възстановяване.

Мястото на откриването също има важно значение. Статуите са намерени в руините на Монументалната порта, водеща към Източния площад – едно от основните обществени пространства на Аспендос.

Това подсказва, че скулптурната група вероятно е била поставена на видно и представително място, свързано с обществения и религиозния живот на града.

Изследователите смятат, че находката е важно доказателство за култа към Асклепий в римския Аспендос и показва значимата роля на религиозните практики, свързани със здравето и лечението, в обществения живот на града.

Аспендос е бил един от най-известните градове в римската провинция Памфилия и е прочут със своя изключително добре запазен римски театър. Новото откритие допълва нарастващите археологически доказателства за богатството, художественото развитие и религиозното многообразие на града по време на разцвета на Римската империя.

Предстоящите консервационни дейности и подробното изследване на скулптурната група се очаква да дадат още информация за ролята на лечебните светилища и религиозните практики в един от значимите древни градове на Мала Азия.