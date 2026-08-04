Нови открития пренаписват историята на Древна Гърция

Преди повече от две хилядолетия млади момичета от гръцката провинция се събирали на всеки четири години в светилището на богинята Артемида в Браурон край Атина, където участвали в мистериозен ритуал на посвещение. Древните източници описват обреда като „играта на мечката“ – символичен преход от детството към зрелостта и подготовка за брак. По-късно жените се връщали в светилището, за да оставят дарове преди раждане на дете.

Около III век пр. Хр. светилището било внезапно изоставено, а причините за това остават неизвестни и до днес.

Международен екип от британски и гръцки археолози, палеонтолози и климатолози, обединени в проекта ARTEMIS, се опитва да разкрие защо светилището е било изоставено и как е изглеждал животът на обикновените хора в селските райони на древна Атика.

Според ръководителя на проекта д-р Мейв Макхю от Университета в Бирмингам откритията могат да променят утвърдените представи за ролята на жените в древногръцкото общество. Докато антични автори като Ксенофонт твърдят, че момичетата живеели изолирано до брака и се занимавали единствено с тъкане, археологическите находки сочат друго. Рисувани съдове, открити в светилището, изобразяват момичета, които тичат, танцуват и участват в ритуали, а учените смятат, че именно там младите жени са обменяли знания за здравето, майчинството, брака и религиозните традиции.

Изследователите не се ограничават само до самото светилище. Чрез почвени сондажи, климатични модели и анализ на околната среда те възстановяват древния пейзаж и начина, по който местните общности са се приспособявали към суши, наводнения и други природни промени.

Проучването може да хвърли нова светлина и върху възникването на демокрацията. Според учените политическият живот в древна Атика не се е съсредоточавал единствено в Атина. Жителите на селските райони също са участвали активно в управлението, като са се събирали на открити места, а не непременно в обществени сгради. Това поставя под съмнение традиционната представа, че демокрацията е била изцяло градско явление, и подчертава ролята на селските общности за развитието на една от най-влиятелните политически системи в историята, пише БГНЕС.