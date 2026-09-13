Нови открития пренаписват историята на Древна Гърция
Проучването може да хвърли нова светлина и върху възникването на демокрацията
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Проучването може да хвърли нова светлина и върху възникването на демокрацията
Археологическите данни недвусмислено потвърждават култовия характер на комплекса
Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
Загадка свързва светилище "Орлови скали" с Варненската цивилизация
Археолозите го търсят от години
Това светилище е на най-ранните земеделци и скотовъдци в българските земи, казва акад. Васил Николов
Мястото е свързано с много тайни, легенди и истории от древното минало
Топ археологът разкри тайните на градчето Пистирос
Намира се в Община Чепеларе
Общината в Опака финансира разкопките
Храмът е бил много голям, каза ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров
Божи гроб е построен върху светилище на Афродита
Магнитното поле е 7 пъти по-силно в сравнение с нормалното за планетата
Изцерение търсят както тежкоболни хора, така и напълно здрави, но поразени от душевна мъка или стрес
Светилище на Слънчевите деви, родно място на предците или резиденция за елита са сред версиите за каменния комплекс
То се равнява на най-големите подобни центрове в Античността
„Орловите скали" в местността Доган край хасковските Минерални бани са древно светилище. Това обявиха проф. Ана Радулчева, експерт по праистория и доц...
Три баби от Крибул превеждат отчаяните през гората и им баят Гъстата и тъмна дъбова гора не стряска бабата и младата жена, която я следва по петите....
За да „хване ред" лекуването при извършването на култовата практика, скалата трябва да притисне, да „стисне" болния, когато се промушва
Кърджали. Студенти от Колежа по туризъм при Икономически университет – Варна решиха да подкрепят Татул в националната кампания „Чудесата на България"...