Скумсале - непознатото светилище с различни форми. Легендите

В дълбините на Същинска Средна гора се намира едно от най-впечатляващите и мащабни тракийски светилища в България – мегалитният комплекс Скумсале. Това място съчетава природна красота, археологическа стойност и дълбока древност, която отвежда посетителя далеч назад във времето – от късния халколит, през ранната и късната Желязна епоха, до първото хилядолетие преди Христа. Макар и все още слабо познато в национален мащаб, Скумсале е изключително ценна дестинация за любителите на културния туризъм, археологията и мистиката на древните култови места.

Достъпът до обекта е сравнително лесен – от пътя Стрелча–Копривщица се отделя пътека вляво, която води към светилището.

Скумсале е един от най-големите по площ мегалитни комплекси на територията на България. Светилището заема приблизителна дължина около 2 километра и ширина до 800 метра. То включва няколко последователни и частично изолирани скални групи – мегалитни масиви и отделни скали, които доминират над околния терен.

Характерна особеност на комплекса е изключително високата концентрация на скално-изсечени и вторично оформени елементи. Десетки от скалите са обработени целенасочено с култово предназначение.

Сред тях се открояват скални тронове (престоли), жертвеници, улеи за изтичане на течности, платформи, скални арки и мегалити с яйцевидна форма. Всички тези елементи свидетелстват за сложна и продължителна култова дейност.

Скумсале е обвито в множество легенди, свързани с религиозните практики на траките. Според преданията именно тук са се провеждали празници на плодородието – вакханалии, по време на които участниците изпадали в ритуален транс. Макар тези разкази да принадлежат към фолклорната традиция, археологическите данни недвусмислено потвърждават култовия характер на комплекса и неговата роля като важно свещено място за древните общности в Средна гора.

Скалите на Скумсале са изградени от гранит, който изветрява по характерен начин и оформя впечатляващи природни форми – явление, познато и от други мегалитни обекти като Бегликташ. Комплексът е разположен сред млада дъбова гора, която допълва усещането за уединение и връзка с природата.

Източник: 360 mag.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com