Богдана Карадочева празнува Св. Валентин в Перник, Христо Мутафчиев – на сцената в Севлиево

Веселин Маринов с безплатен концерт в сряда в Перник, в Севлиево показват шедьоври на ученик на Майстора и последния филм с участието на Васил Банов

Седмицата на любовта ще е пълна със звезди в два от градовете на страната. За седемте дни от 9 до 15 февруари, Перник и Севлиево се превръщат в притегателни центрове за българската култура благодарение на фестивала „Арт Будилник“. За първа година той прави едновременно две свои издания в две различни общини, в рамките на които жителите и гостите им ще могат да се насладят на 14 събития за малки и големи, изцяло с „вход свободен“. Те се провеждат под егидата и с подкрепата съответно на Община Перник и Община Севлиево.

Навръх самия Св. Валентин пък, в Севлиево, своя иконичен моноспектакъл „Боже мой“ ще представи звездата на Народния театър и председател на Съюза на артистите в България – Христо Мутафчиев. Постановката, която е сред най-успешните в афиша на Народния театър, ще превърне големия салон на Народно читалище „Развитие 1870“ в своеобразен бар, който ще потопи зрителите в магията на любовта, живота и вярата.

По същото време – вечерта на 14 февруари, легендите на българската попмузика – Богдана Карадочева и Стефан Димитров, ще празнуват Св. Валентин с почитателите си в Перник в един уникален мултимедиен концерт–спектакъл на сцената на Двореца на културата.

Не по-малко интересни и звездни са и останалите имена от афиша на двете издания на „Арт Будилник“ в Перник и Севлиево.

Фестивалната седмица в Перник ще е изцяло в реновирания Дворец на културата в града и стартира в понеделник, 9 февруари, с изненада 2 в 1 за почитателите на книгите и театъра. Журналистът Георги Тошев ще представи книгата и филма си за Невена Коканова, след което – на сцената излиза великата Цветана Манева за спектакъла „За любовта“. В постановката тя играе с Александър Сано, Петър Дочев, Александър Евгениев и Петър Антонов. Рисуване с вино с кампанията „Промени картинката“ на „Филип Морис“ е изненадата от афиша във вторник. В сряда страстите в Двореца на културата до най-високото ниво на емоциите ще нажежи Веселин Маринов с концерт за любовта. Сряда е един от дните и за малки, и за големи. Фестивалният следобед ще стартира с детски фолклорен концерт, след което сатирикът Михаил Вешим ще представи книгата си „Заведи ме вкъщи“ и едноименния филм на режисьора Мартин Геновски, направен по нея.

В петък театърът отново ще властва в Двореца на културата в Перник със спектакъла на Силвия Лулчева и Лиза Шопова – „Госпожите“. Две представления за деца на Благоевградския куклен театър и детска работилничка за картички с художничката Ева Кирова допълват програмата в събота. Фестивалът в Перник приключва следобед на 15 февруари, неделя, със среща с писателя Георги Бърдаров, който ще представи романите си.

С концерт-спектакъл на Богдана Карадочева и Стефан Димитров пък стартира в понеделник, 9 февруари, програмата в Севлиево. Домакин както на това, така и на повечето от останалите събития в афиша там е Народно читалище „Развитие 1870“ в града, като всички са с „вход свободен“.

Във вторник именно на сцената там ще излезе неподражаемият Христо Гърбов, който заедно с Деси Бакърджиева, Васил Драганов и Цветан Николов ще представи всички лица на „Семейството“. Спектакълът на Creativa e от афиша на театър „Сълза и смях“.

В сряда пък, в мраморното фоайе на Община Севлиево ще бъде открита изложбата „Три поколения четки, три поколения любов“, в рамките на която жителите и гостите на града ще могат да се насладят на шедьоври на ученик на Майстора. Експозицията представя подбрани произведения на Любен Бояджиев, Венелин Анев и Ева Кирова – три поколения български художници, чието творчество обхваща период от 60-те години на XX век до наши дни. Част от показаните творби се представят за първи път пред публика. Любен Бояджиев е ученик на Владимир Димитров-Майстора и представител на Кюстендилската живописна школа, а изложбата в Севлиево поставя акцент върху приемствеността в българското изобразително изкуство и връзката между класическата традиция и съвременния визуален език.

Представяне на книгите и филмите за Невена Коканова и Цветана Манева на Георги Тошев в четвъртък, два концерта на местните таланти от Upstream Voices и на звездите от „Гласът на България“ Цена Коев и Дани Павлова в петък, маскен бал в събота, два спектакъла на Бургаския куклен театър и среща с майстора на сатирата Михаил Вешим в неделя допълват програмата. Фестивалът приключва на 15 февруари с прожекция на филма „Рожден ден“ на режисьора Ивайло Пенчев. Лентата е и последният филм с участието на великия Васил Банов, който почина миналата година.

Фестивалът „Арт Будилник“ се организира от едноименното сдружение, създадено през 2022 г. от Елизабет Методиева, Мартин Геновски и София Бобчева, с основна цел децентрализация на културния живот в страната и осигуряване на свободен достъп до качествени културни събития в по-малките населени места. Концепцията на фестивала е насочена към устойчиво културно развитие, популяризиране на българските творци и активен диалог между артисти и публика.

Форматът на "Арт Будилник" включва както утвърдени имена от националната културна сцена, така и млади артисти, като акцент се поставя върху срещите с публиката и запазването на културната памет. По време на фестивала в Севлиево се разпространява и специален фестивален вестник, който представя програмата и популяризира културните и историческите обекти на града.

Всички събития в рамките на „Арт Будилник“ са с вход свободен, като зрители се допускат до запълване на капацитета на залите.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Европейския съюз – NextGenerationEU, Плана за възстановяване и устойчивост и Община Севлиево.

