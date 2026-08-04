Забравете Санторини! Това са 10-те острова, по които светът полудя

Все повече туристи изоставят претъпканите курорти и търсят по-спокойни, автентични и по-достъпни островни дестинации. Именно това показва новата класация Island Hot List 2026 на Expedia.

Според проучването интересът към островните ваканции е нараснал средно с 55% спрямо миналата година, а публикациите за острови в социалните мрежи са се увеличили с 20%.

Класацията отличава 10 острова, които впечатляват с невероятна природа, по-малко туристи, по-добро съотношение между цена и качество и разнообразни възможности за почивка, съобщава Bulgaria ON AIR.

1. Сейнт Лусия (+125%)

Карибският остров е големият победител тази година. Туристите го избират заради романтичната атмосфера, луксозните хотели, вулканичните пейзажи и приказните плажове.

2. Порто Санто, Мадейра, Португалия (+85%)

Известен със своите деветкилометрови златисти плажове, островът е идеален за спокойна почивка, спа процедури и пълно откъсване от шума на големите курорти.

3. Праслин, Сейшели (+80%)

Праслин впечатлява със защитените си природни резервати, редките палми коко де мер и едни от най-красивите плажове в света.

4. Сирос, Гърция (+60%)

Докато Санторини и Миконос посрещат милиони туристи, Сирос предлага истинска гръцка атмосфера, отлична кухня, красиви плажове и много по-спокойна ваканция.

5. Лофотенските острови, Норвегия (+50%)

Архипелагът е мечта за любителите на природата. Планински върхове, фиорди, рибарски селища и възможност за наблюдение на Северното сияние превръщат мястото в една от най-впечатляващите европейски дестинации.

6. Палаван, Филипини (+40%)

Тюркоазени лагуни, варовикови скали, екзотични плажове и един от най-богатите подводни светове правят Палаван любимо място за почитателите на приключенията.

7. Кулебра, Пуерто Рико (+35%)

Островът е известен с плажа Фламенко, смятан за един от най-красивите в Карибите. Предлага отлични условия за гмуркане, шнорхелинг и водни спортове.

8. Санибел, Флорида (+25%)

Това е едно от най-предпочитаните места за семейни ваканции благодарение на спокойните плажове, красивите залези и лесния достъп.

9. Фу Куок, Виетнам (+25%)

Все по-често определян като една от най-добрите дестинации за достъпен лукс в Азия, островът съчетава модерни курорти, екзотична природа и кристално чисто море.

10. Фиджи (+15%)

Архипелагът остава класика сред островните ваканции. Подходящ е както за романтични пътувания, така и за семейни почивки, благодарение на разнообразните си курорти и доброто съотношение между цена и качество.

Две специални отличия

Освен основната класация Expedia връчи и две специални награди.

Кабо Верде беше определен за най-популярната островна дестинация сред футболните фенове, след като интересът към него е нараснал с впечатляващите 805%.

Грейт Стиръп Кей на Бахамите получи отличието за най-добър частен остров за круизни ваканции, превръщайки се в една от най-желаните спирки за любителите на круизните пътешествия.