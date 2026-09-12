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Мощен ураган удари Фиджи

Мощен ураган удари Фиджи

Суперциклонът Уинстън удари архипелага Фиджи, като уби най-малко петима души и срина със земята няколко отдалечени села, предаде Ройтерс. Ураганът е е...

21 февруари | 17:55
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