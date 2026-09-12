Забравете Санторини! Това са 10-те острова, по които светът полудя
Интересът към островните ваканции е нараснал средно с 55% спрямо миналата година
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Интересът към островните ваканции е нараснал средно с 55% спрямо миналата година
Циклонът Сарай нанесе огромни щети на архипелага
Христо Христов взе само бронз в изхвърлянето
Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер е ударило бреговете на Фиджи, информира ТАСС, позовавайки се на Геологическата топографска служба на САЩ. Споре...
Суперциклонът Уинстън удари архипелага Фиджи, като уби най-малко петима души и срина със земята няколко отдалечени села, предаде Ройтерс. Ураганът е е...
Правителството взе решение за установяване на дипломатически отношения между България и Република Фиджи на ниво посланик, информират от пресцентъра на...
Уелингтън. Австралия и Нова Зеландия отмениха санкциите за пътуване, които бяха наложени върху представители на властта в островната държава Фиджи от...