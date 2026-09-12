Забравете Санторини! Това са 10-те острова, по които светът полудя
Интересът към островните ваканции е нараснал средно с 55% спрямо миналата година
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Интересът към островните ваканции е нараснал средно с 55% спрямо миналата година
Официални данни от НСИ
България е една от най-популярните страни за летен туризъм през тази година. Това заяви Мариан Шандернагор - директор на световното туристическо излож...