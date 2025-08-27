Ето ги любимите дестинации на българите. Има ли изненади

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2025 г. са 1 006 300 или с 16.8% повече от юли 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 261.7 хил., Турция - 253.2 хил., Румъния - 91.7 хил., Германия - 56.7 хил., Сърбия - 54.3 хил., Италия - 38.4 хил., Франция - 34.8 хил., Република Северна Македония - 33.2 хил., Испания - 31.5 хил., Австрия - 28.8 хиляди, съобщиха от НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.0%, следвани от пътуванията с други цели - 35.4%, и със служебна цел - 15.6%.

През юли 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са два милиона и четири хиляди и седемстотин или с 5.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (730.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.6% от общия брой чужди граждани и достига 1 095.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 28.1%, Германия - 16.7%, Полша - 9.6%, и Гърция - 8.6%. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 745.5 хил., или 37.2% от всички посещения в България.

Най-голям брой са регистрирани от Турция - 305.4 хил., или 41.0% от посещенията в тази група. Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 307.5 хил., Турция - 305.4 хил., Украйна - 220.5 хил., Германия - 183.2 хил., Полша - 105.6 хил., Сърбия - 95.1 хил., Гърция - 93.9 хил., Чехия - 73.4 хил., Обединено кралство - 50.2 хил., Нидерландия - 48.3 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 51.7%, следвани от посещенията с други цели - 42.6%, и със служебна цел - 5.7%.

