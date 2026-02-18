Общество

Ръкописите на Калушев! Смразяващи съвети

Разказът на непълнолетно момиче, пътувало със сектата

Ръкописите на Калушев! Смразяващи съвети
18 фев 26 | 8:38
4583
Мира Иванова

От хижа „Петрохан” са иззети ръкописи, за които се предполага, че са на Ивайло Калушев. Авторството тепърва ще се доказва, съобщи NOVA.

Една от бележките засяга стратегия за общинско планиране в контекста на „Зеления преход”. В други присъстват много съвети, насочени към самоусъвършенстване, навици и отношение към живота.

Има и такива, свързани с тибетския будизъм. "Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво"; "Бройки, без да гониш бройки"; "Лъжа и лигавщина се изкореняват само със стоманена дисциплина" са част от съветите за самоусъвършенстване.

Междувременно стана ясно, че на 27 януари Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са пътували от София към морето заедно с непълнолетно момиче. Крайната им точка е била село Българи. „Разказаха ми за храмовете наоколо и ми казаха, че има храмове и самодиви. Иво ми разказа, че предишните собственици на къщата винаги са си тръгвали, защото къщата била обладана”, разказва тя.

Че къщата е прокълнато място, разказва и един от малцината им съседи в селото. "Тези са шестите собственици! Който е дошъл тук - хаир не е видял", твърди съседът Дамян и обяснява, че на 30 януари, когато Калушев и компания си тръгнали с кемпера, много бързали.

"Попитах ги: "Тръгвате ли?". Те казаха: "Да". И като духна вятърът - вратата започна да се удря. Обадих му се, а той каза, че от бързане не са заключили вратата и да я затворя".

Че групата е бързала става ясно и от показанията на непълнолетното момиче: "Мисля, че беше замислено да останем за по-дълго време. Но родителите ми не ме пуснаха за по-дълго и затова тръгнахме обратно. Мисля, че идеята беше да се върнат обратно на морето, след като ме оставят в София”.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Аферата "Петрохан"
Още от Общество
Коментирай