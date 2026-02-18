Сняг на парцали. На "Тракия" е страшно

Заради силен снеговалеж и намалена видимост ограничиха движението по магистрала „Тракия“ между Бургас и Зимница.

За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол, предаде бТВ

На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно.

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и да използват обозначените обходни маршрути.

Затворен за леки автомобили е пътят Бургас - Долно Езерово в отсечката от „Сомат“ до квартала заради наводняване на ул. „Дряново“.

Това е най-ниската точка в квартала и водата се стича от нивите. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони.

Обходният маршрут е през квартал „Горно Езерово“. Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво. Залятата улица в „Долно Езерово“ се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на кв. м. Няма пряка опасност за населението.

