На "Тракия" е страшно. Хората са извън колите

Временно e ограничено движението при км 196  в посока Бургас

11 авг 25 | 10:39
Мира Иванова

На магистрала "Тракия" е страшно. Днес пътуването се оказа истинско предизвикателство за шофьорите, предава агенция БЛИЦ. 

Катастрофа затвори аутобана и предизвикала километрично задръстване.

За това съобщават очевидци в социалните мрежи. На снимки във фейсбук се виждат шофьори и пътници, които дори са излезли от колите, в очакване движението да бъде пуснато. 

Инцидентът е станал на 10 километра преди детелината за Стара Загора в посока Бургас.

Временно e ограничено движението при км 196  на  АМ “Тракия“ в посока Бургас. 

Трафикът осъществява по обходен маршрут: от пътен възел "Свобода"-път II-66 - околовръстен път Стара Загора-път I-5,  пътен възел Стара Загора - АМ "Тракия", като се регулира от "Пътна полиция", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Няма яснота все още дали има пострадали в катастрофата, както и подробности за нея. 

 

Нещо страшно става на магистрала "Марица"! Затвориха я

 

