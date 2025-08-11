На "Тракия" е страшно. Хората са извън колите

На магистрала "Тракия" е страшно. Днес пътуването се оказа истинско предизвикателство за шофьорите, предава агенция БЛИЦ.

Катастрофа затвори аутобана и предизвикала километрично задръстване.

За това съобщават очевидци в социалните мрежи. На снимки във фейсбук се виждат шофьори и пътници, които дори са излезли от колите, в очакване движението да бъде пуснато.

Инцидентът е станал на 10 километра преди детелината за Стара Загора в посока Бургас.

Временно e ограничено движението при км 196 на АМ “Тракия“ в посока Бургас.

Трафикът осъществява по обходен маршрут: от пътен възел "Свобода"-път II-66 - околовръстен път Стара Загора-път I-5, пътен възел Стара Загора - АМ "Тракия", като се регулира от "Пътна полиция", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Няма яснота все още дали има пострадали в катастрофата, както и подробности за нея.

Нещо страшно става на магистрала "Марица"! Затвориха я

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com